Lavori a Contone, via Ortascio chiuderà per cinque giorni

La chiusura interesserà il tratto della strada comunale in corrispondenza dei numeri civici 4, 6, 8, 9, 9a, 9b e 9c. Durante i lavori sarà garantito unicamente il transito pedonale. Chi si sposta in bicicletta o con mezzi analoghi dovrà condurli a mano lungo il tratto interessato.

Il Comune invita la popolazione ad attenersi alla segnaletica di cantiere e i proprietari degli immobili coinvolti a informare i propri affittuari. Forze dell’ordine e mezzi di soccorso sono già stati avvisati della chiusura, così da non pregiudicare eventuali interventi tempestivi.