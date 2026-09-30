CONTONE
Lavori a Contone, via Ortascio chiuderà per cinque giorni
Nel tratto tra i civici 4 e 9c resterà garantito solo il transito pedonale. l Comune invita la popolazione ad attenersi alla segnaletica dei cantieri.
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Lavori a Contone, via Ortascio chiuderà per cinque giorni
Nel tratto tra i civici 4 e 9c resterà garantito solo il transito pedonale. l Comune invita la popolazione ad attenersi alla segnaletica dei cantieri.
CONTONE - Via Ortascio a Contone sarà chiusa al traffico da lunedì 5 a venerdì 9 ottobre a causa di lavori di carattere privato. Lo ha comunicato il Comune di Gambarogno.
La chiusura interesserà il tratto della strada comunale in corrispondenza dei numeri civici 4, 6, 8, 9, 9a, 9b e 9c. Durante i lavori sarà garantito unicamente il transito pedonale. Chi si sposta in bicicletta o con mezzi analoghi dovrà condurli a mano lungo il tratto interessato.
Il Comune invita la popolazione ad attenersi alla segnaletica di cantiere e i proprietari degli immobili coinvolti a informare i propri affittuari. Forze dell’ordine e mezzi di soccorso sono già stati avvisati della chiusura, così da non pregiudicare eventuali interventi tempestivi.
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