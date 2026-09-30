«La filantropia è una risorsa concreta per il territorio»
La Giornata europea delle Fondazioni diventa occasione per valorizzare il ruolo strategico e spesso invisibile degli enti filantropici nel tessuto locale.
LUGANO - Il contributo delle fondazioni non si limita ai finanziamenti, ma passa anche dalla capacità di sostenere idee innovative, accompagnare progetti nel tempo e creare collaborazioni. È il messaggio lanciato da ASFESI, l'Associazione delle Fondazioni Erogative della Svizzera Italiana, in vista della Giornata europea delle Fondazioni e dei Donatori, in programma domani primo ottobre.
La ricorrenza, celebrata in tutta Europa, punta a far conoscere il ruolo della filantropia e l'impatto delle fondazioni nei diversi Paesi, dando visibilità a un settore che spesso opera lontano dai riflettori. Nella Svizzera italiana, sottolinea ASFESI, le fondazioni sostengono iniziative in ambito sociale e culturale, ricerca e formazione, interventi sanitari, attività ambientali e altri progetti di interesse collettivo.
«Le fondazioni non sono soltanto finanziatori. Possono assumersi rischi, sostenere idee innovative, accompagnare progetti nel lungo periodo e mettere in relazione competenze e persone che altrimenti difficilmente si incontrerebbero», sottolinea Andrea Grassi, presidente di ASFESI.
Secondo l'associazione, il valore della filantropia risiede dunque non soltanto nelle risorse messe a disposizione, ma anche nella possibilità di intercettare bisogni, sperimentare soluzioni e favorire collaborazioni tra settore pubblico, privato e società civile. ASFESI riunisce fondazioni erogative attive nella Svizzera italiana e promuove tra i propri membri lo scambio di esperienze e buone pratiche, oltre al confronto con istituzioni, università, enti beneficiari e altri attori del territorio.
«Dietro molti progetti che migliorano concretamente la vita delle persone vi è anche il contributo di una fondazione. Spesso questo contributo rimane poco conosciuto. Il primo ottobre è quindi anche un'occasione per raccontare meglio cosa fa la filantropia e perché è importante», osserva Grassi.
ASFESI guarda già al 2027, quando prevede di organizzare la prima Giornata delle Fondazioni della Svizzera italiana. L'appuntamento dovrebbe prevedere incontri, testimonianze e presentazioni di progetti aperti anche al pubblico, con l'obiettivo di dare visibilità alle iniziative sostenute dalle fondazioni, favorire nuove collaborazioni e rafforzare il dialogo tra filantropia, istituzioni e società civile.