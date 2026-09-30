«La filantropia è una risorsa concreta per il territorio»

«Le fondazioni non sono soltanto finanziatori. Possono assumersi rischi, sostenere idee innovative, accompagnare progetti nel lungo periodo e mettere in relazione competenze e persone che altrimenti difficilmente si incontrerebbero», sottolinea Andrea Grassi, presidente di ASFESI.

Secondo l'associazione, il valore della filantropia risiede dunque non soltanto nelle risorse messe a disposizione, ma anche nella possibilità di intercettare bisogni, sperimentare soluzioni e favorire collaborazioni tra settore pubblico, privato e società civile. ASFESI riunisce fondazioni erogative attive nella Svizzera italiana e promuove tra i propri membri lo scambio di esperienze e buone pratiche, oltre al confronto con istituzioni, università, enti beneficiari e altri attori del territorio.