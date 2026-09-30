"Naza", più che un film: un vero evento
I biglietti per la proiezione speciale del 17 ottobre al FFDUL si stanno rapidamente esaurendo
I biglietti per la proiezione speciale del 17 ottobre al FFDUL si stanno rapidamente esaurendo
LUGANO - Sarà proiettato sabato 17 ottobre al Cinema Corso di Lugano "Naza", il nuovo film di Yuval Abraham e Rachel Szor. Un'opera, che viene mostrata nell'ambito del Film Festival Diritti Umani Lugano (FFDUL), della quale si sta parlando in tutto il mondo in queste settimane.
Gli autori di "No Other Land", film già passato al Festival luganese nel 2024 e capace poi di vincere un Oscar, si sono concentrati questa volta sui sistemi e alle tecnologie utilizzati per la conduzione delle operazioni militari israeliane a Gaza e alle modalità attraverso cui viene condotta la guerra.
La pellicola, una produzione di Gran Bretagna e Stati Uniti del 2026 della durata di 80 minuti, è stata girata di notte sui tetti di Tel Aviv. Un vero pugno nello stomaco, "Naza", un film che non sta lasciando indifferenti e che sta sbancando al botteghino in giro per il mondo.
La serata prenderà il via alle 20.30. Prima del film è prevista la cerimonia di premiazione del Concorso internazionale di lungometraggi. Si tratta di un vero e proprio evento speciale, con un prezzo unico di 13 franchi. Non saranno validi gli abbonamenti FFDUL da cinque entrate, quelli generali e gli accrediti.
I posti al Cinema Corso si stanno esaurendo rapidamente: è consigliabile assicurarsi il proprio su Biglietteria.ch, a questo link.