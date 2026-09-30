"Naza", più che un film: un vero evento

La pellicola, una produzione di Gran Bretagna e Stati Uniti del 2026 della durata di 80 minuti, è stata girata di notte sui tetti di Tel Aviv. Un vero pugno nello stomaco, "Naza", un film che non sta lasciando indifferenti e che sta sbancando al botteghino in giro per il mondo.

La serata prenderà il via alle 20.30. Prima del film è prevista la cerimonia di premiazione del Concorso internazionale di lungometraggi. Si tratta di un vero e proprio evento speciale, con un prezzo unico di 13 franchi. Non saranno validi gli abbonamenti FFDUL da cinque entrate, quelli generali e gli accrediti.