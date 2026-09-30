Autostrada del Locarnese, Gianini: «Perché il rinvio oltre il 2045?»

Gianini ricorda che il Locarnese è «l'unico agglomerato urbano a non essere ancora allacciato all’autostrada» e che le strade di accesso attraversano i centri abitati. Secondo il consigliere nazionale, il progetto è allo studio da oltre dieci anni, prima da parte del Cantone e, negli ultimi sei anni, dell'Ufficio federale delle strade (USTRA). Il tracciato già progettato, che prevede una galleria sulla sponda sinistra, gode inoltre, sempre secondo Gianini, di un ampio consenso ed è considerato prioritario dal Rapporto Weidmann.