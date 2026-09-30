Mendrisio mette in primo piano «I volti del Volontariato»

Durante il 2026 il Comune ha già dato spazio sui propri canali digitali alle associazioni e alle opportunità di partecipazione presenti sul territorio. Da ottobre a dicembre la campagna entrerà anche negli spazi pubblici cittadini: protagonisti saranno i volti di volontarie e volontari impegnati nelle realtà locali, fotografati per raccontare direttamente la varietà di questo impegno.

Il programma del 10 ottobre prenderà il via alle 9 con un caffè di benvenuto curato da Pro Senectute, seguito dai saluti istituzionali. Alle 10.15 è prevista una tavola rotonda moderata dal giornalista di Rete Uno Axel Belloni, durante la quale volontarie e volontari porteranno le proprie testimonianze.