«Il Preventivo 2027? Una politica di austerità»

Tra gli esempi citati c’è la scuola. A partire dall’anno scolastico 2027-2028, sarà esteso a 17 sedi di scuola media l’aumento da 16 a 18 del numero di allieve e allievi nei gruppi di inglese di quarta. Una misura che dovrebbe generare un risparmio di circa 90'000 franchi nel 2027 e che, secondo l’MPS, conferma una logica di contenimento dei costi attraverso l’aumento degli allievi per gruppo. Il movimento richiama inoltre le precedenti misure di risparmio nel settore scolastico.

Critiche anche sul fronte sociale e dell’accoglienza. L’MPS contesta le restrizioni nel settore dell’asilo e le misure che incidono sulle prestazioni LAPS, sostenendo che «l’austerità non è neutrale»: quando si tagliano le prestazioni sociali, si riduce il personale o si restringono gli interventi pubblici, «il costo viene trasferito sulle persone e sulle famiglie».