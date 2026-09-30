«Il Preventivo 2027? Una politica di austerità»
L’MPS critica il Preventivo 2027 per il mancato sostegno a scuola, sociale e clima e annuncia battaglia politica.
L’MPS critica il Preventivo 2027 per il mancato sostegno a scuola, sociale e clima e annuncia battaglia politica.
BELLINZONA - Con la presentazione del Preventivo 2027 arrivano anche le prime prese di posizioni da parte dei partiti. A cominciare dal Movimento per il socialismo (MPS), secondo cui il Preventivo conferma «una politica di austerità» portata avanti dal governo e già respinta negli anni scorsi. L'MPS contesta in particolare la scelta di continuare a contenere la spesa a fronte di quelle che definisce «emergenze sociali, formative e climatiche».
Per l’MPS non si tratta di un nuovo esercizio di risparmio, ma della «prosecuzione di una politica di austerità», già adottata con i Preventivi 2024, 2025 e 2026. Il messaggio governativo quantifica in circa 157 milioni di franchi l’effetto sul Preventivo 2027 delle misure di risparmio decise negli anni precedenti, ai quali si aggiungono circa 47 milioni di nuovi risparmi. Di questi ultimi, osserva il movimento, solo circa 7 milioni sono direttamente legati a decisioni del Gran Consiglio.
Tra gli esempi citati c’è la scuola. A partire dall’anno scolastico 2027-2028, sarà esteso a 17 sedi di scuola media l’aumento da 16 a 18 del numero di allieve e allievi nei gruppi di inglese di quarta. Una misura che dovrebbe generare un risparmio di circa 90'000 franchi nel 2027 e che, secondo l’MPS, conferma una logica di contenimento dei costi attraverso l’aumento degli allievi per gruppo. Il movimento richiama inoltre le precedenti misure di risparmio nel settore scolastico.
Critiche anche sul fronte sociale e dell’accoglienza. L’MPS contesta le restrizioni nel settore dell’asilo e le misure che incidono sulle prestazioni LAPS, sostenendo che «l’austerità non è neutrale»: quando si tagliano le prestazioni sociali, si riduce il personale o si restringono gli interventi pubblici, «il costo viene trasferito sulle persone e sulle famiglie».
Nel documento il movimento sostiene inoltre che nel Preventivo non siano nemmeno menzionati temi come la violenza di genere e la canicola. Per la violenza contro le donne, chiede «un significativo potenziamento delle risorse destinate alla prevenzione, al contrasto della violenza di genere e al sostegno alle vittime». Sul fronte climatico, invece, sottolinea la necessità di affrontare gli effetti della canicola e dei cambiamenti climatici sulla salute e sulle condizioni di vita.
Un altro nodo riguarda le entrate. Secondo l’MPS, il riequilibrio delle finanze cantonali «non può essere perseguito guardando esclusivamente alla spesa». Il movimento evidenzia che il Pil cantonale è passato da circa 23 a oltre 36 miliardi di franchi negli ultimi vent’anni, mentre le entrate fiscali non sarebbero cresciute in modo proporzionale.
Da qui la richiesta di rimettere la politica fiscale al centro del dibattito, rivedendo anche le conseguenze degli sgravi fiscali degli ultimi anni. Per l’MPS, infatti, «gli sgravi fiscali approvati negli ultimi anni hanno ridotto il margine di manovra finanziario del Cantone proprio mentre aumentavano i bisogni collettivi».
La conclusione dell’MPS è netta: il Preventivo 2027 va respinto. Il documento viene definito il «punto finale di una legislatura caratterizzata da un forte passivo politico: pochi cambiamenti di rotta, molta austerità e risposte insufficienti di fronte alle grandi questioni sociali, formative e ambientali». Il movimento annuncia quindi che porterà queste critiche anche sul terreno delle prossime elezioni cantonali, chiedendo un cambiamento delle priorità e dei rapporti di forza politici.