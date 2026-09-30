Il copilota accoltellatore assunto da nove mesi, a far atterrare l'aereo due piloti nell'equipaggio
Emergono altri dettagli sull'assalto all'arma bianca avvenuto ad alta quota sul volo Flydubai. I passeggeri: «Per almeno due minuti l'aereo è precipitato senza controllo».
DUBAI - Il copilota omanita che avrebbe aggredito il comandante con un coltello a bordo del volo Flydubai FZ1073 da Dubai a Tel Aviv lavorava per la compagnia aerea da appena nove mesi.
«È stato arrestato ed è attualmente interrogato dalle autorità saudite», ha annunciato mercoledì pomeriggio il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu.
Il decollo, poi l'aggressione
Le autorità saudite hanno confermato che entrambi i membri dell'equipaggio sono stati ricoverati in ospedale dopo l'atterraggio d'emergenza a Tabuk, nel nord-ovest dell'Arabia Saudita. Secondo le prime informazioni, il comandante, di nazionalità saudita, è in condizioni critiche.
Stando alle testimonianze, il copilota avrebbe aggredito il comandante in cabina di pilotaggio durante il volo. L'equipaggio ha dapprima trasmesso il codice transponder 7700, che segnala un'emergenza generica, per poi passare al 7500, il codice internazionale che indica un dirottamento in corso. L'aereo è quindi stato deviato verso lo spazio aereo saudita.
Una picchiata vertiginosa
Un passeggero di nome Daniel ha raccontato all'emittente israeliana Canale 12 i momenti drammatici vissuti a bordo: «All'improvviso ho sentito dei rumori di colluttazione, come una rissa, provenire dalla cabina di pilotaggio. La porta era socchiusa e ho visto qualcuno che veniva spinto fuori.
Tre israeliani seduti dietro di me si sono alzati per capire cosa stesse succedendo. Poi, di colpo, l'aereo si è gettato in una picchiata ripidissima, con il muso verso il basso, avvitandosi violentemente su sé stesso».
Barricati in cabina
Una volta neutralizzato l'aggressore, secondo Daniel, a prendere i comandi sono stati altri due piloti presenti a bordo: si trattava, a quanto pare, di due piloti europei fuori servizio, in abiti civili, che avrebbero dovuto operare un volo successivo. Sono stati loro a far atterrare l'aereo in sicurezza a Tabuk.
Il caos è durato diversi minuti. «Mi è sembrata un'eternità», ha raccontato Daniel. «Credo che per almeno due o tre minuti l'aereo sia precipitato, girando vorticosamente. Pensavo fosse la fine. Mi sembrava di rivivere l'11 settembre».
Dopo aver neutralizzato l'aggressore, i due piloti si sono chiusi a chiave nella cabina di pilotaggio e in un primo momento non hanno comunicato con i passeggeri. Durante l'avvicinamento, dal finestrino Daniel vedeva soltanto deserto. «Ho pensato che l'Iran non fosse lontano e che potessero dirottare l'aereo lì», ha detto.
La tensione si è allentata, almeno in parte, solo quando i piloti hanno annunciato dagli altoparlanti che l'aereo sarebbe atterrato a Tabuk.
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