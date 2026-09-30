Il copilota accoltellatore assunto da nove mesi, a far atterrare l'aereo due piloti nell'equipaggio

Il caos è durato diversi minuti. «Mi è sembrata un'eternità», ha raccontato Daniel. «Credo che per almeno due o tre minuti l'aereo sia precipitato, girando vorticosamente. Pensavo fosse la fine. Mi sembrava di rivivere l'11 settembre».

Dopo aver neutralizzato l'aggressore, i due piloti si sono chiusi a chiave nella cabina di pilotaggio e in un primo momento non hanno comunicato con i passeggeri. Durante l'avvicinamento, dal finestrino Daniel vedeva soltanto deserto. «Ho pensato che l'Iran non fosse lontano e che potessero dirottare l'aereo lì», ha detto.