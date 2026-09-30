Pena di morte, stop a meno di un'ora dall'iniezione letale

Pike avrebbe dovuto ricevere l'iniezione letale alle 10.00 ora locale (le 17 in Svizzera) nel carcere di massima sicurezza Riverbend di Nashville. La condannata aveva chiesto che a somministrarle i veleni fosse un team di sole donne per non "resuscitare" i traumi subiti da bambina quando era stata più volte violentata.

Non è chiaro quanto tempo si prenderanno i giudici per decidere se dare di nuovo luce verde all'esecuzione. Ieri la Corte suprema aveva respinto, senza fornire spiegazioni, una richiesta di sospensione. Anche il governatore del Tennessee, il repubblicano Bill Lee, aveva annunciato lunedì che si lavava le mani del caso.