Un anno fa era bianco, oggi è completamente spoglio

Le fotografie stanno suscitando discussioni anche sui social. «No, questa non è una montagna in qualche deserto. Questo è il Cervino il 27 settembre 2026», ha scritto un utente su X, pubblicando un'immagine della montagna. Il post è stato rilanciato anche dal meteorologo tedesco Jörg Kachelmann, che ha commentato senza mezzi termini: «È stata un'estate catastrofica e finora un autunno catastrofico per i ghiacciai alpini».