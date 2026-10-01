La coppia di ferro: «Il segreto del nostro amore»
Ivo e Laura Maggetti sono fieri baluardi della musica popolare ticinese. Girano per sagre ed eventi di ogni genere. Oggi si raccontano a TioTalk.
Ivo e Laura Maggetti sono fieri baluardi della musica popolare ticinese. Girano per sagre ed eventi di ogni genere. Oggi si raccontano a TioTalk.
SAVOSA/ CENTOVALLI - Lui si definisce pragmatico. Lei una sognatrice. Ivo Maggetti, 74 anni, è il re dei cantastorie ticinesi. Con la sua fisarmonica ha incantato centinaia di sagre. Da qualche tempo anche sua moglie Laura (67) lo segue in questa avventura musicale. «Che è poi anche una missione», raccontano ai microfoni di TioTalk.
Occhi blu
I due, lui di Intragna e lei di Corcapolo (dove vivono ancora oggi), si sono conosciuti quando entrambi erano molto giovani. Sul treno della Centovallina mentre si recavano a vedere il circo a Locarno. «Sono rimasta stregata dai suoi occhi blu», rammenta Laura.
«Non so cosa mi abbia fatto – ironizza Ivo –. Probabilmente sono rimasto vittima di un incantesimo. Anche se io non credo a quelle cose. Sono un tipo concreto. Fin troppo. Laura invece sente le energie. Lo sostiene lei stessa». «Siamo totalmente all'opposto, complementari», conferma lei.
Nel 1981, circa sette anni dopo il primo incontro, arriva il matrimonio. Da cui nasceranno tre figli. «Il segreto del nostro amore così longevo e maturo? Litigare ogni tanto, dirsi le cose in faccia», scherza Ivo. «E di solito quella che butta fuori di più sono io», confessa Laura.
«In ogni caso non bisogna mai cedere di fronte alle difficoltà. Si superano», aggiungono all'unisono.
La forza della tradizione
Ivo ha lavorato per una vita al servizio della funivia che collegava Intragna a Pila Costa. Laura invece era attiva nel ramo del controllo degli alcolici. Il presente, ora che entrambi sono pensionati, li vede uniti più che mai.
Lui si porta appresso una fisarmonica da 12 chili. Lei lo accompagna coi sonagli e con la voce. «Le tradizioni le sento tanto – dice Laura –. Sia nella musica, sia nei costumi. Trovo peccato che vadano scomparendo».
Lui è in disaccordo. «Voglio essere positivo. Le nuove generazioni? Non è tutto perso».
Emozioni forti
Nello studio di TioTalk si chiacchiera. Si suona. Si canta. E la coppia si apre. Sempre di più.
«Il bello di quello che facciamo è fare emozionare la gente. Farla partecipare», fa notare Ivo. «Sono io quella che gestisce gli eventi, che fa la manager», rivela Laura.
«La cosa che più desideriamo per il futuro? La salute. Ci basta quella. Con la salute si va dappertutto», conclude lui.