Preventivo 2027: i Sindacati contestano l'austerità e il carovita insufficiente

Altro punto contestato è il carovita previsto dello 0,25%, applicabile al personale cantonale e, di riflesso, a diversi datori di lavoro sussidiati. Per i sindacati la percentuale è insufficiente rispetto alle proiezioni sul rincaro e non permette di recuperare quanto non riconosciuto negli anni precedenti. La richiesta è quindi di compensare pienamente il rincaro, compreso quello passato, per evitare un'ulteriore perdita di potere d'acquisto.