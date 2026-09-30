Emergenze senza confini: Ticino e Italia insieme per "Extramuro 2026"

POLLEGIO - Da domani 1ottobre al 9 ottobre personale italiano e ticinese sarà impegnato in "Extramuro 2026", un programma di formazione congiunta dedicato alla protezione civile e al soccorso in caso di emergenze transfrontaliere. L'iniziativa, prevista nell'ambito degli accordi tra Svizzera e Italia, è giunta alla sua seconda edizione dopo quella del 2024.