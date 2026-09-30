L'importanza di essere 18enni
Paradiso accoglie i suoi nuovi adulti: cerimonia per i 18enni in Municipio
PARADISO - Il Municipio di paradiso ha accolto 12 giovani diciottenni con la tradizionale cerimonia dedicata all'ingresso nella comunità dei cittadini adulti.
L'incontro è stato l'occasione per illustrare ai giovani il significato del raggiungimento della maggiore età, che comporta la piena titolarità di diritti e doveri politici e civili. Un passaggio che significa poter partecipare attivamente alla vita democratica del Comune, del Cantone e della Confederazione, assumendo al contempo le relative responsabilità civiche e penali.
A portare il saluto ufficiale del Municipio è stato il sindaco Ettore Vismara, alla presenza della vicesindaca Renata Foglia, dei municipali Luciano Di Simone, Cinzia Longoni, Fulvia Guglielmini e Marco Foglia, e del segretario comunale.
La cerimonia si è conclusa con una cena.