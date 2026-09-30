«Quello per il 2027 è un preventivo elettorale»

Per i Verdi, gli studi che confrontano la spesa ticinese con quella di altri Cantoni avrebbero ormai mostrato i limiti della ricetta sintetizzata nel ritornello attribuito ai partiti di maggioranza: «sgravi ai cittadini facoltosi e tagli allo Stato sprecone». Le soluzioni unilaterali, sostiene il partito, non sarebbero sufficienti. Il Consiglio di Stato, aggiungono i Verdi, avrebbe già cominciato lo scorso anno a intervenire, seppure «timidamente», anche sul fronte delle entrate.

Il cambiamento di passo è tuttavia rinviato all'inizio della prossima legislatura. Il Governo prevede infatti «un pacchetto di riequilibrio del Piano finanziario della gestione corrente 2028-2030» che dovrà «intervenire sulla spesa, prevedendo ulteriori misure strutturali e riforme settoriali; fare una riflessione sulle entrate; verificare possibili interventi nell'ambito delle relazioni finanziarie con la Confederazione e i Comuni».