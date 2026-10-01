Il furgone a noleggio sparisce nel nulla (e anche il cliente)

Nessun deposito

Un azzardo? Certo con il senno di poi, ma al momento anche il registro di commercio non faceva presagire nulla di strano. «Il primo termine per la consegna del veicolo non è stato rispettato. E solo dopo alcuni nostri solleciti ha chiesto di prolungare una prima volta il noleggio. E poi lo ha chiesto anche una seconda volta».

Un prolungamento dopo l'altro

In entrambe le occasioni Marco non si è insospettito e ha accettato il prolungamento. La terza richiesta, però, è stata la linea rossa. «In entrambi i rinnovi, che effettuava online, il noleggio non è stato pagato. Ho perso la pazienza e ho preteso che riportasse il furgone. Nel caso avremmo discusso un'ulteriore settimana, ma solo dopo aver saldato i crediti scoperti». Crediti che ammontavano in totale a 1820 franchi.