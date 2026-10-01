Preventivo 2027, i lettori: «A parole tutti d'accordo, poi nessuno taglia»
Personale dello Stato, burocrazia e fiscalità dividono i blogger di tio.ch. Sullo sfondo, ancora una volta, il conto delle iniziative sui premi di cassa malati.
BELLINZONA - Martedì il rincaro della cassa malati, mercoledì il profondo rosso del Preventivo, cattive notizie che dai nostri lettori sono state accolte con il medesimo sconsolato tono e parole quasi identiche: «Tutte le volte le stesse notizie. Qualche soluzione vera ogni tanto farebbe piacere anche a chi paga le tasse».
Il Preventivo 2027 del Cantone, con un disavanzo di 98,5 milioni, ha decisamente acceso gli animi dei blogger di tio.ch. Tanta sfiducia verso la politica, ma anche un confronto acceso su dove trovare i soldi.
Un governo sotto accusa
Molti lettori non credono ai numeri. «Sappiamo già che a consuntivo diventeranno circa la metà», scrive uno. «E dovremo fargli i complimenti. Un'azienda privata lascerebbe a casa chi non sa allestire un budget».
Altri paragonano il Cantone a un padre di famiglia che vive al di sopra delle proprie possibilità e lascia i debiti a figli e nipoti. Qualcuno cita il debito pubblico: circa 3 miliardi, oltre 8'000 franchi a testa. Più d'uno riprende (o riformula) la frase del direttore del DFE Christian Vitta: «a parole sono tutti d'accordo, ma alla prima occasione arrivano ecco apparire i veti incrociati».
Tagliare il personale?
La proposta più frequente riguarda l'amministrazione cantonale, e si riaggancia a una recente iniziativa popolare interpartitica attualmente al vaglio della Commissione gestione e finanze del Gran consiglio.
Diversi lettori chiedono di ridurre personale e la burocrazia, cioè «regole e regolette che servono solo a produrre carta». Qualcuno fa risalire il problema agli anni '90, quando lo Stato è cresciuto «più di quanto il privato potesse sostenere».
C'è però chi avverte, chi lavora con case anziani e servizi di educazione speciale racconta che lì si tira già la cinghia: «Chi pensa che con la riduzione del personale inizieranno dall'amministrazione si illude».
La politica dia l'esempio
Molti chiedono che i sacrifici comincino dall'alto. Un lettore cita il parco auto del Cantone ed eventi dai costi «stratosferici». «I soldi pubblici non sono soldi dello Stato, sono soldi dei cittadini», scrive.
Nel mirino finiscono anche i cantieri stradali «fatti e rifatti» e le spese per l'agricoltura, che nessun partito vorrebbe toccare. Qualcuno propone di far amministrare il Cantone a tecnici indipendenti. «Rivogliamo i balivi?», ribatte ironico un altro.
Meno tasse o più tasse?
Il confronto più vivace riguarda il fisco. Da una parte c'è chi indica come modello Zugo, Svitto e Lucerna: imposte basse per attirare contribuenti facoltosi. Dall'altra c'è chi ricorda che in Ticino le imposte sono già molto più basse che nel Canton Berna.
Altri obiettano che Berna riceve 1,7 miliardi dalla perequazione. Un lettore precisa che la pressione fiscale ticinese è bassa per i redditi modesti e alta per quelli elevati. Un altro avverte che la concorrenza fiscale tra cantoni rischia di diventare «una lotta al massacro»: i grandi capitali si spostano, i salariati restano.
Quelle iniziative che pesano come macigni
Molti si chiedono dove si troveranno i 400-500 milioni all'anno necessari per le due iniziative sui premi di cassa malati approvate dal popolo. Al conto si aggiungono l'abolizione del valore locativo ed EFAS. Alcuni lettori se la prendono con i promotori, colpevoli di aver «illuso» i votanti. Altri distinguono: il tetto sui premi sarebbe un aggiornamento dovuto, la seconda iniziativa una «spesa folle».
Infine, una constatazione amara: «Nei commenti siamo tutti d'accordo, ma poi le votazioni vanno come non devono andare», con un niente affatto velato richiamo alla prossima annata elettorale.