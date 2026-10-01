Preventivo 2027, i lettori: «A parole tutti d'accordo, poi nessuno taglia»

BELLINZONA - Martedì il rincaro della cassa malati, mercoledì il profondo rosso del Preventivo, cattive notizie che dai nostri lettori sono state accolte con il medesimo sconsolato tono e parole quasi identiche: «Tutte le volte le stesse notizie. Qualche soluzione vera ogni tanto farebbe piacere anche a chi paga le tasse».