ITALIA
Vittorio Sgarbi in terapia intensiva
È ricoverato al policlinico Gemelli di Roma. Le sue condizioni sarebbero gravi
IMAGO / ABACAPRESS
Fonte red
Vittorio Sgarbi in terapia intensiva
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Vittorio Sgarbi in terapia intensiva
È ricoverato al policlinico Gemelli di Roma. Le sue condizioni sarebbero gravi
Vittorio Sgarbi in terapia intensiva
È ricoverato al policlinico Gemelli di Roma. Le sue condizioni sarebbero gravi
ROMA - Vittorio Sgarbi è ricoverato in terapia intensiva presso il policlinico Gemelli di Roma. Lo scrivono l'ANSA e le principali testate italiane.
La notizia ─ inizialmente diffusa dal sito ilgraffio.net ─ è stata in seguito confermata da fonti sanitarie dell'ospedale romano. Il noto critico e storico dell'arte nonché politico e personaggio televisivo, oggi 74enne, sarebbe in gravi condizioni.
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