Il collega dell’attentatore: «È un estremista religioso»

Intanto dopo la conversazione tra il premier israeliano Benyamin Netanyahu e il presidente degli Emirati Arabi Uniti Mohammed bin Zayed, è stato deciso che i voli FlyDubai per Israele saranno sospesi a partire da domani mattina per sei giorni, scrive Channel 12. In loro sostituzione saranno operati voli di rimpatrio da compagnie aeree israeliane, con isure di sicurezza rafforzate. La decisione, promossa dal ministro dei trasporti Miri Regev, è stata approvata durante la conversazione dei due leader.

Da parte sua la compagnia di bandiera israeliana «El Al annuncia i preparativi per riprendere le operazioni sulla tratta Tel Aviv-Dubai nel corso del mese di novembre», ha scritto la compagnia in una nota, precisando che la sospensione di otto mesi era dovuta alla guerra lanciata da Stati Uniti e Israele contro l'Iran alla fine di febbraio.