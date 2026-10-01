Premi di cassa malati uguali in tutta la Svizzera

Il principio sostenuto nell'iniziativa è che, essendo le prestazioni obbligatorie definite dal diritto federale, anche la solidarietà finanziaria debba assumere una dimensione nazionale. Oggi, rilevano i promotori, i premi risentono invece delle differenze di costo cantonali e quindi anche del luogo di domicilio dell'assicurato. Con il nuovo modello, le differenze territoriali nei bisogni sanitari, nell'offerta e nella struttura di rischio verrebbero compensate a livello svizzero, anziché trasferite integralmente sui premi della popolazione del Cantone interessato.

Il premio nazionale resterebbe nominale: non sarebbe quindi calcolato in funzione del reddito o della sostanza. Questi fattori continuerebbero invece a essere presi in considerazione per le riduzioni individuali destinate alle persone e alle economie domestiche in condizioni economiche modeste. Resterebbero inoltre separati dal premio la franchigia, l'aliquota percentuale e gli altri strumenti di partecipazione ai costi.