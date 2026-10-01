Estradato dalla Svizzera e arrestato a Ponte Chiasso: deve scontare quasi cinque anni

Secondo quanto riferito dalla Polizia di Stato, il mandato di arresto europeo riguarda fatti commessi a Torino e in altre città a partire dal 2017. L'uomo è inoltre destinatario di un ordine di esecuzione per la carcerazione emesso il 9 aprile 2024 dalla Procura della Repubblica presso la Corte d'Appello di Torino - Ufficio esecuzioni penali - e firmato dal sostituto procuratore Marco Grandolfo.

Il 28enne deve espiare una pena di quattro anni, nove mesi e 18 giorni di reclusione. Conclusi gli adempimenti, è stato trasferito nella Casa circondariale di