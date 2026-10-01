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Lavori in corso, Cantonale sbarrata per mezza giornata

Lo sbarramento è previsto dalle 8 alle 16.30 di venerdì 9 aprile
Lavori in corso, Cantonale sbarrata per mezza giornata
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Fonte red
elaborata da Redazione
Lavori in corso, Cantonale sbarrata per mezza giornata
Lo sbarramento è previsto dalle 8 alle 16.30 di venerdì 9 aprile

GAMBAROGNO - La strada Cantonale tra Neggia e Fosano ─ La Stràda d'lndéman 143 ─ sarà totalmente sbarrata nella giornata di venerdì 9 ottobre per lavori di pavimentazione.

Il blocco avrà luogo dalle 8 del mattino alle 16.30. L'utenza è invitata a osservare la segnalatica esposta e a seguire le indicazione del personale addetto ai lavori.

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