GAMBAROGNO
Lavori in corso, Cantonale sbarrata per mezza giornata
Lo sbarramento è previsto dalle 8 alle 16.30 di venerdì 9 aprile
TiPress (simbolica)
Fonte red
Lavori in corso, Cantonale sbarrata per mezza giornata
Lo sbarramento è previsto dalle 8 alle 16.30 di venerdì 9 aprile
GAMBAROGNO - La strada Cantonale tra Neggia e Fosano ─ La Stràda d'lndéman 143 ─ sarà totalmente sbarrata nella giornata di venerdì 9 ottobre per lavori di pavimentazione.
Il blocco avrà luogo dalle 8 del mattino alle 16.30. L'utenza è invitata a osservare la segnalatica esposta e a seguire le indicazione del personale addetto ai lavori.
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