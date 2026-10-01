La visita di cortesia di Iztok Grmek
L’Ambasciatore della Slovenia è stato ricevuto oggi a Palazzo delle Orsoline.
L’Ambasciatore della Slovenia è stato ricevuto oggi a Palazzo delle Orsoline.
La Presidente del Consiglio di Stato Marina Carobbio Guscetti ha ricevuto oggi a Palazzo delle Orsoline l’Ambasciatore della Repubblica di Slovenia Iztok Grmek. La visita di cortesia ha permesso di presentare le particolarità del nostro Cantone e di discutere svariati argomenti di interesse comune.
L’Ambasciatore Iztok Grmek è giunto in visita a Bellinzona per un incontro che ha permesso di discutere svariati temi di attualità, offrendo l’occasione per un confronto sulle relazioni diplomatiche e commerciali che legano la Confederazione e la Repubblica di Slovenia.
La Presidente del Consiglio di Stato Marina Carobbio Guscetti, accompagnata dal Cancelliere dello Stato Arnoldo Coduri, ha colto l’opportunità per condividere con l'Ambasciatore alcune informazioni sulle caratteristiche che contraddistinguono il Ticino e sull’attuale situazione socio-economica, politica e culturale del nostro Cantone.