La visita di cortesia di Iztok Grmek

L’Ambasciatore Iztok Grmek è giunto in visita a Bellinzona per un incontro che ha permesso di discutere svariati temi di attualità, offrendo l’occasione per un confronto sulle relazioni diplomatiche e commerciali che legano la Confederazione e la Repubblica di Slovenia.

La Presidente del Consiglio di Stato Marina Carobbio Guscetti, accompagnata dal Cancelliere dello Stato Arnoldo Coduri, ha colto l’opportunità per condividere con l'Ambasciatore alcune informazioni sulle caratteristiche che contraddistinguono il Ticino e sull’attuale situazione socio-economica, politica e culturale del nostro Cantone.