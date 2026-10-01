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LUGANO

Festa d'autunno, lungolago chiuso al traffico nel weekend

Modifiche alla circolazione e deviazioni segnalate per agevolare l’evento fino a domenica sera.
Festa d'autunno, lungolago chiuso al traffico nel weekend
TiPress
di Cronaca Ticino
Festa d'autunno, lungolago chiuso al traffico nel weekend
Modifiche alla circolazione e deviazioni segnalate per agevolare l’evento fino a domenica sera.

LUGANO - Cambia la viabilità sul lungolago in occasione della Festa d'autunno 2026, in programma da venerdì 2 a domenica 4 ottobre.

La Polizia Città di Lugano comunica che dalle 5 di sabato 3 ottobre fino alla mezzanotte di domenica 4 ottobre sarà chiuso alla circolazione veicolare il tratto di lungolago compreso tra la rotonda LAC e Piazza Castello.

Sul posto sarà predisposta la segnaletica per le deviazioni e saranno presenti agenti e personale ausiliario per regolare il traffico. La Polizia invita gli utenti della strada a seguire la segnaletica e le indicazioni del personale.

Le informazioni sulle aree di parcheggio cittadine sono disponibili sul sito della Città di Lugano.

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