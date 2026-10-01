Sorengo festeggia i suoi diciottenni

Come di consuetudine il sindaco, signora Antonella Meuli, ha portato a nome del Comune il saluto dell’Autorità cittadina, seguita dalla Presidente del Consiglio comunale, on. Cristina Rella, che ha rivolto loro un caloroso augurio, invitandoli ad affrontare questa nuova fase della vita con curiosità, coraggio e ottimismo, a vivere con consapevolezza i nuovi diritti e responsabilità e a partecipare attivamente alla vita della comunità contribuendo con le proprie idee alla costruzione del futuro. Dopo il saluto e le felicitazioni, i diciottenni sono stati omaggiati con il libro “Istituzioni Politiche Svizzere” e un Abbonamento Generale cultura (AG cultura), un pass destinato alle e ai giovani sotto i 26 anni che offre accesso illimitato per un anno a vari eventi in Svizzera.

La manifestazione ha riscosso una folta partecipazione.