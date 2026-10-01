Sorengo festeggia i suoi diciottenni
Consegnati ai neomaggiorenni un libro sulle istituzioni svizzere e un abbonamento culturale annuale durante la cerimonia al Chiosetto.
Consegnati ai neomaggiorenni un libro sulle istituzioni svizzere e un abbonamento culturale annuale durante la cerimonia al Chiosetto.
SORENGO - Domenica 27 settembre 2026, sul sedime del “Chiosetto” come da tradizione, il Municipio di Sorengo, in concomitanza con la festa dell’uva, ha ricevuto i diciottenni con una semplice ma significativa cerimonia.
Come di consuetudine il sindaco, signora Antonella Meuli, ha portato a nome del Comune il saluto dell’Autorità cittadina, seguita dalla Presidente del Consiglio comunale, on. Cristina Rella, che ha rivolto loro un caloroso augurio, invitandoli ad affrontare questa nuova fase della vita con curiosità, coraggio e ottimismo, a vivere con consapevolezza i nuovi diritti e responsabilità e a partecipare attivamente alla vita della comunità contribuendo con le proprie idee alla costruzione del futuro. Dopo il saluto e le felicitazioni, i diciottenni sono stati omaggiati con il libro “Istituzioni Politiche Svizzere” e un Abbonamento Generale cultura (AG cultura), un pass destinato alle e ai giovani sotto i 26 anni che offre accesso illimitato per un anno a vari eventi in Svizzera.
La manifestazione ha riscosso una folta partecipazione.