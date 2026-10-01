Un weekend per scoprire gli artisti della Capriasca (e dove lavorano)
Torna l'apprezzato appuntamento con Open Studio Capriasca che apre le porte di 18 atelier di altrettanti artisti capriaschesi. L'appuntamento è per il 10 e 11 ottobre.
Torna l'apprezzato appuntamento con Open Studio Capriasca che apre le porte di 18 atelier di altrettanti artisti capriaschesi. L'appuntamento è per il 10 e 11 ottobre.
TESSERETE - Sabato 10 e domenica 11 ottobre 2026 torna per la sua ottava edizione Open Studio Capriasca, la manifestazione organizzata e promossa dal Dicastero cultura, eventi, sport e turismo del Comune di Capriasca, che invita il pubblico a scoprire da vicino artiste e artisti attivi sul territorio, anche visitando i loro atelier.
La manifestazione verrà introdotta da un'inaugurazione prevista sabato 10 ottobre (ore 11) presso le Scuole elementari Meleto di Tesserete. Il momento sarà presentato dallo storico dell’arte Paolo Blendinger e accompagnato da un’esposizione di opere rappresentative delle artiste e degli artisti partecipanti. A seguire sarà offerto un rinfresco.
L’edizione 2026 prevede l’apertura al pubblico di diciotto atelier, visitabili sabato e domenica dalle ore 14.00 alle 19.00.
«Sarà così possibile conoscere da vicino spazi, tecniche e linguaggi differenti, dal disegno alla scultura, dalla pittura alla ceramica, fino all’oreficeria e al design, entrando direttamente nei luoghi in cui le opere prendono forma e conoscendo le persone che vi lavorano», spiega via nota il Comune.
«Con Open Studio Capriasca, il Comune di Capriasca conferma il proprio impegno nella valorizzazione dell’arte e della cultura, favorendo la conoscenza delle realtà creative locali e il loro incontro con la popolazione», ribadiscono le autorità.
Il programma completo, compresi i diversi workshop, lo trovate qui.