Un weekend per scoprire gli artisti della Capriasca (e dove lavorano)

TESSERETE - Sabato 10 e domenica 11 ottobre 2026 torna per la sua ottava edizione Open Studio Capriasca, la manifestazione organizzata e promossa dal Dicastero cultura, eventi, sport e turismo del Comune di Capriasca, che invita il pubblico a scoprire da vicino artiste e artisti attivi sul territorio, anche visitando i loro atelier.