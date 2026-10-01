Inaugurata la “Rosa dei Venti” del quartiere Soldini

Frutto del «dialogo con il quartiere»

«Un intervento come questo dimostra quanto sia importante costruire gli spazi della nostra città partendo dall'ascolto di chi li vive», sottolinea Andrea Bianchi, responsabile dei Servizi Sociali, «per noi era importante non limitarci a progettare un nuovo parco giochi, ma prima di tutto ascoltare le persone che questo spazio lo vivono e lo vivranno. La serata del 30 settembre ci ha permesso di raccogliere idee e suggerimenti concreti, trasformando i bisogni della popolazione in indicazioni utili per il progetto. Il risultato che inauguriamo ora è quindi anche il frutto di questo dialogo con il quartiere e concretizza un luogo pensato insieme alla comunità e per la comunità».

Il nuovo parco, finanziato dalla Fondazione Carlo Danzi di Prato Leventina, si trova davanti al Centro Giovani e rientra nel più ampio progetto di riqualifica degli spazi pubblici del quartiere Soldini.