Inaugurata la “Rosa dei Venti” del quartiere Soldini
Il rinnovato (e apprezzato) parco giochi antistante il Centro Giovani è stato presentato al pubblico questo mercoledì.
Il rinnovato (e apprezzato) parco giochi antistante il Centro Giovani è stato presentato al pubblico questo mercoledì.
CHIASSO - Un parco giochi rinnovato a partire dalle richieste degli abitanti del quartiere, con strutture destinate a diverse fasce d'età e legno proveniente dalla collina del Penz. È stata inaugurata mercoledì 30 settembre la nuova area giochi del Centro Giovani “Anna Raimondi Bernasconi” nel quartiere Soldini, che dopo l'ampliamento ha assunto il nome di “Rosa dei Venti”.
Il progetto nasce da un percorso di partecipazione promosso dai Servizi Sociali del Comune di Chiasso. Esattamente un anno prima dell'inaugurazione, al Centro Giovani era stata organizzata una serata con bambini, giovani, genitori e altri abitanti del quartiere per raccogliere bisogni, desideri e proposte in vista del rifacimento dell'area.
Frutto del «dialogo con il quartiere»
«Un intervento come questo dimostra quanto sia importante costruire gli spazi della nostra città partendo dall'ascolto di chi li vive», sottolinea Andrea Bianchi, responsabile dei Servizi Sociali, «per noi era importante non limitarci a progettare un nuovo parco giochi, ma prima di tutto ascoltare le persone che questo spazio lo vivono e lo vivranno. La serata del 30 settembre ci ha permesso di raccogliere idee e suggerimenti concreti, trasformando i bisogni della popolazione in indicazioni utili per il progetto. Il risultato che inauguriamo ora è quindi anche il frutto di questo dialogo con il quartiere e concretizza un luogo pensato insieme alla comunità e per la comunità».
Il nuovo parco, finanziato dalla Fondazione Carlo Danzi di Prato Leventina, si trova davanti al Centro Giovani e rientra nel più ampio progetto di riqualifica degli spazi pubblici del quartiere Soldini.
L'obiettivo indicato dal Comune è favorire la socialità e l'incontro tra generazioni, creando al contempo una maggiore continuità con le attività e le opportunità già presenti nel quartiere.
«Questo parco nasce dall'ascolto delle famiglie e dei bisogni del quartiere. Vederlo realizzato è una soddisfazione: significa aver trasformato una richiesta dei cittadini in qualcosa di concreto, dove i bambini possono giocare e genitori, nonni e giovani incontrarsi», afferma Stefano Tonini, capodicastero Territorio.
Un parco per tutti, in ottica sostenibile
La «Rosa dei Venti» propone strutture ludiche per un'ampia fascia d'età, a partire dai bebè. Il nome richiama una bussola: i quattro punti cardinali indicano giochi destinati a differenti fasce d'età, dall'altalena per i più piccoli alla parete di arrampicata per quelli più grandi. Secondo il Comune, le strutture sono state progettate e realizzate secondo severi criteri di sicurezza.
Particolare attenzione è stata dedicata anche ai materiali e al verde: tutto il legno di robinia utilizzato per i giochi proviene dalla collina del Penz, mentre nell'area sono stati piantati dieci giovani alberi per aumentare le zone d'ombra. I lavori sono stati eseguiti dalle maestranze dell'Ufficio tecnico comunale e dalla Eco 2000 SA di Riva San Vitale.
All'inaugurazione erano presenti per il Comune il sindaco Bruno Arrigoni e il municipale Stefano Tonini, oltre all'ingegnere Alberto Ceronetti, referente di Eco 2000 SA. Dopo la parte istituzionale, il Centro Giovani e il Gruppo ATTE di Chiasso hanno curato una merenda per i bambini presenti, che hanno potuto provare i nuovi giochi.