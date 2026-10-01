Pressioni sul Governo per una svolta sulla fiscalità con l’Italia

Con questo atto parlamentare, «vogliamo raccogliere informazioni sui possibili benefici concreti sia a livello nazionale, sia a livello regionale ticinese, considerato che il nostro Cantone è di fatto un cuneo nel territorio italiano», ha spiegato Pamini durante la conferenza stampa della deputazione ticinese tenutasi oggi a Palazzo federale. L'idea sarebbe quella di abbassare l'aliquota residua sui dividendi, che attualmente è il 15%.