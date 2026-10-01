Premi e riconoscimenti allo Switzerland Literary Prize

La manifestazione, nata per favorire attraverso la letteratura l'incontro fra culture e lingue diverse, ha riunito autori provenienti da numerosi Paesi. A valutare le oltre 1.700 opere in concorso è stata una commissione tecnica presieduta dalla giornalista e scrittrice Daniela Quieti, che ha coordinato la selezione dei finalisti.

Il primo premio assoluto è stato invece conquistato da Vincent Lee, scrittore e attore noto anche per la partecipazione a produzioni cinematografiche, con il libro «Scars the World Can't See» («Le cicatrici che il mondo non vede»), pubblicato da Europe Books e tradotto in diverse lingue. Al secondo posto si è classificata Elisabetta Liguori con «Il figlio ostinato», Paola Scarsella ha ottenuto il terzo posto con «Il libero fluire della poesia».