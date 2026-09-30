Dopo il «brutale licenziamento» in centinaia chiedono il suo reintegro

Il 54enne si è detto molto colpito dal fatto che anche persone che non lo conoscono personalmente si siano schierate dalla sua parte. Un sostegno che gli dà forza. «Mi fa sentire meno solo. Ringrazio di cuore tutti». Il commento del suo ex collega in particolare lo ha toccato molto: «Che abbia scritto quelle parole dopo anni che non ci sentivamo mi scalda il cuore», ha raccontato a 20 Minuten.

Anche la politica osserva il caso

La grande risonanza della vicenda ha attirato anche l'attenzione della politica. Il consigliere nazionale vodese Benoît Gaillard ha toccato la questione durante l'ora delle domande al Consiglio federale, chiedendo se un licenziamento dopo quasi 40 anni di servizio, senza alcun avvertimento, fosse compatibile con le «moderne e socialmente responsabili politiche sul personale». Nella sua risposta, il governo è stato cauto, non essendo a conoscenza del caso specifico.