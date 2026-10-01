Esecuzione fallita, Christa Pike è ancora viva dopo due iniezioni letali

L'esecuzione della pena capitale nei confronti di Christa Pike in Tennessee «è fallita» e la condannata è stata portata in ospedale per ricevere le cure. Lo rendono noto i suoi avvocati. In una nota ufficiale, i legali segnalano la «difficoltà di accesso alle vene, vene rotte, Pentobarbital degradato e assenza di assistenza medica di emergenza». Anche alcuni testimoni sentiti dai media americani avevano riferito dell'episodio, spiegando che Christa Pike continuava a respirare anche dopo l'iniezione letale.

La condanna nel 1996

Pike era stata condannata a morte nel 1996 per l'omicidio di una conoscente allora diciannovenne. All'epoca dei fatti, lei stessa aveva 18 anni. Nel 1995, tre adolescenti avevano torturato e ucciso la vittima in una zona isolata vicino alla University of Tennessee a Knoxville.