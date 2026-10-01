Prezzi irregolari, benzinaio multato per 20mila euro

Durante un controllo, i finanzieri della Compagnia di Erba hanno riscontrato diverse comunicazioni al Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT) che non corrispondevano ai prezzi effettivamente applicati ai clienti. Secondo quanto riferito dalla Guardia di finanza, nell'arco di 60 giorni sono state commesse più di tre violazioni: sulla base di quanto previsto dal decreto legge 5/2023, è stata quindi proposta alla Prefettura l'adozione di un provvedimento di sospensione dell'attività imprenditoriale.