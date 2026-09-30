Ronaldo lascia il ritiro della nazionale: «A tempo debito spiegherò tutto»

Oggi Jesus ha confermato in conferenza stampa di aver parlato con Ronaldo, senza però garantirgli un posto da titolare contro la Danimarca. «Sono io l'allenatore. Ho detto al giocatore che non giocherà. Lo metto in panchina. Se avrò bisogno di lui per 30 minuti, giocherà; se no, no», ha dichiarato il CT, ribadendo di non voler lasciare spazio a interferenze nelle proprie decisioni.

Nei giorni successivi alla partita di Oslo, Ronaldo non si è allenato regolarmente con il resto della squadra: lunedì ha lavorato in palestra allo stadio, mentre martedì ha svolto una breve sessione individuale sul campo del centro di allenamento di Malmö. La federazione portoghese aveva precisato che il giocatore non è infortunato, ma necessitava di attrezzature specifiche.