«Anche noi siamo responsabili dell'esonero di Pargalia»

Non ti senti un po' logoro per l'ennesimo cambiamento?

«Sono abituato... A Cipro, in un anno e mezzo, ho cambiato sei allenatori. Per me non è una situazione del tutto nuova. Aver puntato su Sannino è sicuramente un cambiamento, ma personalmente lo conosco già. Con lui siamo andati sul sicuro. Sarebbe bello, una volta, partire e terminare la stagione con lo stesso allenatore, perché vorrebbe dire che le cose vanno bene e che si punta a salire. Quando ho scelto di tornare, è stato proprio questo a convincermi: vedere un Bellinzona in alto e farne parte».

Qualcosa è cambiato a Bellinzona?

«Quello che mi fa stare tranquillo adesso è vedere una società unita e il fatto che la gente venga di nuovo allo stadio. Ora in città si è tornati a parlare dell'ACB. Alcuni mi incontrano e vogliono sapere del Bellinzona, prima non era più così. Sinceramente, negli ultimi anni è stato molto difficile. Ci sentivamo molto soli, adesso è finalmente davvero tornato un po' di entusiasmo».