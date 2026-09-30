Raffaele Marciello sul podio

Nel corso delle sei ore di gara, Marciello, Magnussen e Vanthoor hanno progressivamente recuperato terreno grazie a una prestazione solida e alla strategia di BMW M Team WRT, risalendo il gruppo fino alle posizioni di vertice.

La fase decisiva è arrivata nell’ultima ora, quando l’ingresso della Safety Car ha ricompattato il gruppo e aperto nuovi scenari strategici. BMW M Team WRT ha scelto di lasciare Vanthoor su pneumatici usati durante l’ultimo passaggio ai box, portando temporaneamente la #15 fino alla seconda posizione. Nelle battute finali la BMW ha poi ceduto la piazza d’onore alla Alpine #36, tagliando il traguardo in terza posizione.