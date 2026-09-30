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AUTOMOBILISMO

Raffaele Marciello sul podio

Alla 6 Ore del Fuji il pilota ticinese si è tolto una bella soddisfazione
Raffaele Marciello sul podio
Marciello
Fonte Press Raffaele Marciello
elaborata da Redazione
Raffaele Marciello sul podio
Alla 6 Ore del Fuji il pilota ticinese si è tolto una bella soddisfazione
SPORT: Risultati e classifiche

FUJI - Raffaele Marciello conquista il terzo gradino del podio alla 6 Ore del Fuji, sesto appuntamento del FIA World Endurance Championship 2026, al volante della BMW M Hybrid V8 #15 di BMW M Team WRT insieme a Kevin Magnussen e Dries Vanthoor.

Un risultato costruito attraverso una gara in rimonta, dopo un weekend condizionato dalle difficili condizioni meteorologiche. Le qualifiche e la Hyperpole della classe Hypercar sono state cancellate a causa della forte pioggia e la BMW #15 ha preso il via dalla 14a posizione.

Nel corso delle sei ore di gara, Marciello, Magnussen e Vanthoor hanno progressivamente recuperato terreno grazie a una prestazione solida e alla strategia di BMW M Team WRT, risalendo il gruppo fino alle posizioni di vertice.

La fase decisiva è arrivata nell’ultima ora, quando l’ingresso della Safety Car ha ricompattato il gruppo e aperto nuovi scenari strategici. BMW M Team WRT ha scelto di lasciare Vanthoor su pneumatici usati durante l’ultimo passaggio ai box, portando temporaneamente la #15 fino alla seconda posizione. Nelle battute finali la BMW ha poi ceduto la piazza d’onore alla Alpine #36, tagliando il traguardo in terza posizione.

La vittoria è andata alla Toyota #8 di Ryō Hirakawa, Sébastien Buemi e Brendon Hartley, davanti alla Alpine#36. La BMW M Hybrid V8 #15 ha completato il podio dopo 203 giri di gara.

Per Marciello, Magnussen e Vanthoor si tratta del terzo podio della stagione 2026 con la BMW #15. Il risultato del Fuji rappresenta inoltre un altro piazzamento importante per BMW M Team WRT nella stagione FIA WEC.

Dopo la rimonta dalla 14a posizione al podio in Giappone, Raffaele Marciello e BMW M Team WRT si preparano ora ai prossimi appuntamenti del FIA World Endurance Championship.

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