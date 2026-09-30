Tensione tra Ronaldo e il ct Jesus, interviene il presidente della Federazione
Cristiano Ronaldo sembra aver preso male il suo ruolo da riserva contro la Norvegia. Il presidente della federazione portoghese Pedro Proença si è recato appositamente a Copenaghen per mediare.
Cristiano Ronaldo sembra aver preso male il suo ruolo da riserva contro la Norvegia. Il presidente della federazione portoghese Pedro Proença si è recato appositamente a Copenaghen per mediare.
COPENAGHEN - Momento delicato nella nazionale portoghese attorno a Cristiano Ronaldo. Il 41enne è rimasto in panchina per tutti i 90 minuti nella vittoria per 2-1 contro la Norvegia a Oslo, una situazione molto rara nella sua lunga carriera in nazionale.
Il commissario tecnico Jorge Jesus ha spiegato la scelta con ragioni tattiche, precisando di non aver perso fiducia nel cinque volte Pallone d'Oro. Prima della partita aveva prospettato a Ronaldo un impiego parziale, ma l'andamento dell'incontro lo avrebbe poi convinto a non modificare il centro dell'attacco. Al termine della sfida CR7 è rientrato direttamente negli spogliatoi senza salutare i tifosi portoghesi.
Nei giorni successivi Ronaldo non si è allenato con il resto della squadra. Lunedì ha svolto una sessione in palestra allo stadio, mentre martedì è sceso brevemente da solo sul campo del centro di allenamento di Malmö prima di rientrare in hotel. La Federazione portoghese ha fatto sapere che l'attaccante non è infortunato e ha motivato il programma individuale con l'inadeguatezza delle attrezzature disponibili nella palestra dello stadio.
La vicenda ha spinto il presidente della Federazione, Pedro Proença, a recarsi a Copenaghen per mediare. Secondo quanto riferito dalla stessa Federazione, martedì sera Ronaldo e Jesus si sono incontrati e hanno discusso della situazione in maniera costruttiva. Resta ora da capire se il capitano tornerà nell'undici titolare giovedì sera contro la Danimarca.