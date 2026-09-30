Tensione tra Ronaldo e il ct Jesus, interviene il presidente della Federazione

Nei giorni successivi Ronaldo non si è allenato con il resto della squadra. Lunedì ha svolto una sessione in palestra allo stadio, mentre martedì è sceso brevemente da solo sul campo del centro di allenamento di Malmö prima di rientrare in hotel. La Federazione portoghese ha fatto sapere che l'attaccante non è infortunato e ha motivato il programma individuale con l'inadeguatezza delle attrezzature disponibili nella palestra dello stadio.

La vicenda ha spinto il presidente della Federazione, Pedro Proença, a recarsi a Copenaghen per mediare. Secondo quanto riferito dalla stessa Federazione, martedì sera Ronaldo e Jesus si sono incontrati e hanno discusso della situazione in maniera costruttiva. Resta ora da capire se il capitano tornerà nell'undici titolare giovedì sera contro la Danimarca.