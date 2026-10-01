Entra nello shop, ruba davanti a tutti e scappa
Furto presso la filiale Swisscom di Piazza Grande. Verso le 9.20 un uomo si è dato alla fuga dopo essersi intascato un oggetto.
LOCARNO - È entrato nello Swisscom shop di Piazza Grande a Locarno. Ha afferrato un oggetto, presumibilmente uno smartphone. E poi si è dato alla fuga. L'episodio si è verificato verso le 9.20 di oggi, giovedì 1 ottobre, davanti al personale e ad alcuni clienti increduli.
«Stamattina effettivamente c’è stato un furto allo Swisscom shop di Locarno – conferma Stefano Dell'Era, portavoce della compagnia telefonica –. Senza danni a cose o a persone. La polizia è sta allertata e si sta attualmente occupando del caso».
Una persona presente racconta: «Dicono che quell'uomo prima avesse cercato di rubare una bottiglia in un bar accanto. Quando è entrato nello shop di Swisscom io ero di spalle. Non ho visto la scena coi miei occhi. Ma ho sentito tutto il trambusto. Quel tizio è scappato correndo. Che avesse rubato qualcosa l'ho capito dagli altri presenti. E dal fatto che un dipendente stava chiamando la polizia».
Al momento l'uomo, che verosimilmente sarà accusato di taccheggio, risulta ancora a piede libero.
Su alcuni temi riceviamo purtroppo con frequenza messaggi contenenti insulti e incitamento all'odio e, nonostante i nostri sforzi, non riusciamo a garantire un dialogo costruttivo. Per le stesse ragioni, disattiviamo i commenti anche negli articoli dedicati a decessi, crimini, processi e incidenti.
Il confronto con i nostri lettori rimane per noi fondamentale: è una parte centrale della nostra piattaforma. Per questo ci impegniamo a mantenere aperta la discussione ogni volta che è possibile.
Dipende anche da voi: con interventi rispettosi, costruttivi e cortesi, potete contribuire a mantenere un dialogo aperto, civile e utile per tutti. Non vediamo l'ora di ritrovarvi nella prossima sezione commenti!