Entra nello shop, ruba davanti a tutti e scappa

Una persona presente racconta: «Dicono che quell'uomo prima avesse cercato di rubare una bottiglia in un bar accanto. Quando è entrato nello shop di Swisscom io ero di spalle. Non ho visto la scena coi miei occhi. Ma ho sentito tutto il trambusto. Quel tizio è scappato correndo. Che avesse rubato qualcosa l'ho capito dagli altri presenti. E dal fatto che un dipendente stava chiamando la polizia».

Al momento l'uomo, che verosimilmente sarà accusato di taccheggio, risulta ancora a piede libero.