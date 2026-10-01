Locarno, incentivi ai privati contro le isole di calore
Il Comune mette a disposizione contributi per facciate e tetti verdi, nuove piante e superfici permeabili. Previsti aiuti anche per interventi di risanamento energetico.
LOCARNO - Facciate e tetti più verdi, nuovi alberi e arbusti, meno superfici impermeabili. Locarno mette a disposizione dei privati incentivi finanziari per interventi destinati a mitigare gli effetti delle isole di calore.
Nei giorni scorsi è entrata in vigore l’Ordinanza municipale 015.14, dopo che il Consiglio comunale aveva approvato il 30 marzo il credito necessario a finanziare gli incentivi. Le risorse, garantite per tre anni, serviranno a sostenere gli interventi realizzati dai cittadini sui propri edifici e terreni.
Tra le misure che potranno beneficiare di un contributo figurano la vegetalizzazione delle facciate, l’inverdimento dei tetti piani, la piantumazione di alberi e arbusti e la trasformazione di pavimentazioni impermeabili in superfici verdi. Sarà inoltre possibile ottenere un sostegno per il risanamento energetico e per la sostituzione di finestre e lucernari.
Per la messa a dimora di piante e arbusti, il Comune mette a disposizione insieme al formulario una lista di specie autoctone, comprese erbacee, maggiormente resistenti alle alte temperature e alla siccità. Lo stesso elenco rappresenta un riferimento per il Servizio Verde Pubblico, che sta progressivamente adattando la gestione delle aree verdi cittadine.
Gli incentivi si inseriscono nella politica comunale contro gli effetti dei cambiamenti climatici e affiancano i progetti pubblici di riqualificazione urbana. Secondo il Municipio, la collaborazione tra settore pubblico e privati è infatti fondamentale per ottenere un cambiamento concreto nella lotta alle isole di calore e migliorare la qualità degli spazi urbani.
Il formulario per presentare una richiesta di incentivo può essere scaricato dal sito della Città, nella sezione «Formulari», oppure richiesto direttamente all’Ufficio Energia.