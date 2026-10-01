Locarno, incentivi ai privati contro le isole di calore

Tra le misure che potranno beneficiare di un contributo figurano la vegetalizzazione delle facciate, l’inverdimento dei tetti piani, la piantumazione di alberi e arbusti e la trasformazione di pavimentazioni impermeabili in superfici verdi. Sarà inoltre possibile ottenere un sostegno per il risanamento energetico e per la sostituzione di finestre e lucernari.

Per la messa a dimora di piante e arbusti, il Comune mette a disposizione insieme al formulario una lista di specie autoctone, comprese erbacee, maggiormente resistenti alle alte temperature e alla siccità. Lo stesso elenco rappresenta un riferimento per il Servizio Verde Pubblico, che sta progressivamente adattando la gestione delle aree verdi cittadine.