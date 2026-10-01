«Quella della Posta è in realtà una soluzione di ripiego»

«Piazza Indipendenza è il luogo della città più facilmente raggiungibile per pedoni, automobilisti e per chi arriva con i mezzi pubblici o in treno. Attualmente sede, sportelli, caselle postali e traffico commerciale sono riuniti in un unico edificio, con le caselle su via Favre e il traffico commerciale sul retro in via Motta, senza intralci. Gli sportelli sono molto frequentati e nelle immediate vicinanze esiste un’ottima disponibilità di parcheggi per l’utenza. Il trasferimento in via Bossi, che prevede una diversa collocazione di sportelli e caselle postali, creerà inevitabilmente dei disagi all’utenza».

Secondo la Posta, l'edificio di piazza Indipendenza non risulta più essere al passo con i tempi e la nuova sede consentirà di conseguire dei risparmi significativi. La decisione, per legge, spetta solo al gigante giallo. Il comune può al massimo formulare una raccomandazione non vincolante ma Chiasso ha deciso di non farlo «poiché tale reazione avrebbe solo allungato i tempi e inasprito i rapporti con la Posta, senza alcuna possibilità di impedire il trasferimento».