Atelier Amélie amplia gli orari: arrivano anche i Caffè Riparazione
L'appuntamento in collaborazione con ACSI si terrà ogni primo martedì del mese
LUGANO - L'Atelier Amélie - Shop solidale amplia gli orari e introduce un nuovo appuntamento dedicato alla riparazione e al riuso. Da settembre il negozio, aperto a tutta la popolazione, è accessibile dal lunedì al venerdì con orario continuato dalle 10 alle 18.
L'estensione dell'orario, spiega l'Associazione Amélie, punta a facilitare l'accesso allo shop, in particolare per mamme, famiglie e persone che devono conciliare impegni personali e professionali. Durante l'estate il team ha inoltre sistemato e riorganizzato gli spazi per renderli più funzionali e accoglienti.
Nel negozio si trovano vestiti di seconda mano per donna, uomo e bambino, giochi per bambini e prodotti artigianali. È inoltre possibile depositare capi d'abbigliamento in conto vendita, favorendone così il riuso.
Ogni martedì, dalle 14 alle 18, è disponibile anche un servizio di sartoria per sistemare o adattare i propri capi attraverso riparazioni e modifiche.
Da ottobre si aggiunge il Caffè Riparazione, organizzato in collaborazione con l'ACSI, l'Associazione consumatrici e consumatori della Svizzera italiana. L'appuntamento si terrà ogni primo martedì del mese, dalle 10 alle 12, e permetterà di provare a riparare gli oggetti prima di sostituirli, condividendo conoscenze e riducendo gli sprechi. Gli incontri vogliono essere anche un'occasione di scambio e socialità intorno alla cultura della riparazione.
L'Atelier resta aperto anche a chi desidera semplicemente curiosare, conoscere il progetto o scambiare due parole. Attraverso lo shop e le diverse attività, l'Associazione Amélie intende promuovere inclusione, legami nella comunità e attenzione all'ambiente.