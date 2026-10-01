Cerca e trova immobili
Segnalaci
CANTONE

Assegni familiari e contributi paritetici: risponde una nuova assistente robot

IASmin è un'assistente vocale basata sull’intelligenza artificiale, sviluppato per rispondere alle domande più ricorrenti su assegni familiari, contributi paritetici e settore dei conti individuali.
Assegni familiari e contributi paritetici: risponde una nuova assistente robot
Deposit
di Cronaca Ticino
Assegni familiari e contributi paritetici: risponde una nuova assistente robot
IASmin è un'assistente vocale basata sull’intelligenza artificiale, sviluppato per rispondere alle domande più ricorrenti su assegni familiari, contributi paritetici e settore dei conti individuali.

BELLINZONA - Il Dipartimento della sanità e della socialità (DSS) informa che, a partire da oggi, giovedì 1° ottobre, l’Istituto delle assicurazioni sociali (IAS) mette a disposizione IASmin, una nuova assistente vocale sulle linee telefoniche dei Servizi assegni familiari e contributi paritetici.

IASmin è un robot vocale basato sull’intelligenza artificiale, sviluppato per rispondere alle domande più ricorrenti che riguardano diverse aree di competenza dei due Servizi: gli assegni familiari (0921 821 91 41), i contributi paritetici (091 821 92 45) e il settore dei conti individuali (091 821 92 37). Attraverso un’interazione semplice e immediata, l’assistente vocale accompagna gli utenti nella ricerca delle informazioni di cui necessitano, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, offrendo risposte mirate direttamente al telefono.

L’introduzione di IASmin rappresenta un ulteriore passo nell’impegno del DSS a favore di servizi sempre più accessibili e vicini alle esigenze della popolazione. Il telefono rimane infatti un importante mezzo di comunicazione per molte persone e il nuovo strumento intende valorizzarne l’utilizzo, rendendo più semplice e fluido il contatto con l’Amministrazione cantonale.

Grazie a IASmin, le cittadine e i cittadini potranno ottenere in modo rapido informazioni relative alle richieste più frequenti evitando, quando possibile, di dover attendere in linea per parlare con il personale IAS. Questo permetterà di offrire un primo supporto immediato e di orientare meglio le persone già dal momento del contatto telefonico.

IASmin è stato pensato esclusivamente come uno strumento di aiuto e di accompagnamento. Non sostituisce il personale dei Servizi, che continuerà a garantire la propria consulenza e il proprio supporto per le richieste che necessitano di un approfondimento o di una valutazione specifica.

La nuova assistente vocale consentirà inoltre di indirizzare in modo più efficace le richieste, permettendo ai Servizi dell’IAS di dedicare maggiore attenzione alle situazioni più complesse e a chi necessita di una consulenza personalizzata.

Lo sviluppo di IASmin si inserisce in un percorso di evoluzione dei servizi dell’Istituto delle assicurazioni sociali, con l’obiettivo di sfruttare le nuove tecnologie in modo concreto, responsabile ed utile alla popolazione. L’innovazione, in questo caso, non rappresenta un fine in sé, ma uno strumento per facilitare la relazione tra cittadini e Amministrazione cantonale.

L’avvio presso i Servizi assegni familiari e contributi paritetici costituisce una prima fase del progetto. Sulla base dell’esperienza maturata e delle esigenze dell’utenza, è previsto che IASmin venga progressivamente esteso anche ad altri Servizi dell’IAS.

Entra nel canale WhatsApp di Ticinonline.
Iscriviti alla newsletter giornaliera di Tio per ricevere le notizie più importanti direttamente nella tua casella di posta.
Naviga su tio.ch senza pubblicità Prova TioABO per 7 giorni.
assegni familiariassicurazioni socialiassistente vocalecontributi pariteticidssiasmininnovazioneintelligenza artificialeservizi digitalitelefono
COMMENTI
NOTIZIE PIÙ LETTE
Svizzero sfreccia a 312 km/h in Francia: il radar potrebbe giocare a suo favore
LIVE
SVIZZERA/FRANCIA
13 ore
14
65

Svizzero sfreccia a 312 km/h in Francia: il radar potrebbe giocare a suo favore

Il sogno sfumato della Miss Universo ticinese. «Mi sono sentita abbandonata»
LIVE
CANTONE
1 gior

Il sogno sfumato della Miss Universo ticinese. «Mi sono sentita abbandonata»

Elisa, fine della storia d'amore
LIVE
ITALIA
2 gior
7
11

Elisa, fine della storia d'amore

A 50 anni molla tutto e va ad aprire un baretto in spiaggia
LIVE
LODRINO
3 gior
40
193

A 50 anni molla tutto e va ad aprire un baretto in spiaggia

Casse malati, ecco l'aumento per il 2027: in Ticino sarà del 3,7%
LIVE
SVIZZERA
1 gior
148
271

Casse malati, ecco l'aumento per il 2027: in Ticino sarà del 3,7%

Bloccati per tre ore sul treno Tilo
LIVE
ITALIA/ CANTONE
2 gior
37
133

Bloccati per tre ore sul treno Tilo

«L'avevamo sentita al telefono prima che venisse uccisa»
LIVE
LODRINO
1 gior

«L'avevamo sentita al telefono prima che venisse uccisa»

Tumore al quarto stadio, ma il leone Elik non si arrende: «Avanti finché potrò»
LIVE
CANADA
2 gior
9
121

Tumore al quarto stadio, ma il leone Elik non si arrende: «Avanti finché potrò»

Dopo il furto di dati cambia l'elenco targhe: ora si paga
LIVE
CANTONE
3 gior
85
167

Dopo il furto di dati cambia l'elenco targhe: ora si paga

Incidente Schumacher, Todt rivela un dettaglio mai emerso
LIVE
FORMULA 1
20 ore

Incidente Schumacher, Todt rivela un dettaglio mai emerso

Conti 2027 in profondo rosso: «Riforme strutturali? Tutti d'accordo a parole»
LIVE
CANTONE
22 ore
110
160

Conti 2027 in profondo rosso: «Riforme strutturali? Tutti d'accordo a parole»

In 40 invece di 300 ad una conferenza con Greta Thunberg
LIVE
ZURIGO
16 ore
18
91

In 40 invece di 300 ad una conferenza con Greta Thunberg

«Hanno sequestrato la bandiera della Palestina a una bambina di dodici anni»
LIVE
DERBY
2 gior
116
333

«Hanno sequestrato la bandiera della Palestina a una bambina di dodici anni»

Davanti alla porta due ragazzine, avevano già svaligiato un'abitazione
LIVE
PARADISO
1 gior
24
103

Davanti alla porta due ragazzine, avevano già svaligiato un'abitazione

La uccide e lascia il suo corpo senza vita dentro a un'auto
LIVE
GRIGIONI
23 ore
1
42

La uccide e lascia il suo corpo senza vita dentro a un'auto

Atterraggio d’emergenza per il volo della Nazionale
LIVE
NAZIONALE
2 gior
16
37

Atterraggio d’emergenza per il volo della Nazionale

Dei "pirati" si intrufolano nell'Eden. Ed è subito Shining
LIVE
PARADISO
18 ore
18
41

Dei "pirati" si intrufolano nell'Eden. Ed è subito Shining

A caccia dei furbetti del sostegno sociale: ecco come fa il Cantone a trovarli
LIVE
CANTONE
3 gior
91
76

A caccia dei furbetti del sostegno sociale: ecco come fa il Cantone a trovarli

È morto Norberto Crivelli
LIVE
SORENGO
1 gior

È morto Norberto Crivelli

Motociclista cade in una scarpata: la sua vita è in pericolo
LIVE
AIROLO
1 gior

Motociclista cade in una scarpata: la sua vita è in pericolo

Caro carburanti: Eni abbassa i prezzi, parte l'effetto domino. E in Svizzera?
LIVE
ITALIA
2 gior
38
37

Caro carburanti: Eni abbassa i prezzi, parte l'effetto domino. E in Svizzera?

L'accoltellatore assunto da nove mesi, a far atterrare l'aereo due piloti nell'equipaggio
LIVE
MEDIO ORIENTE
16 ore
25

L'accoltellatore assunto da nove mesi, a far atterrare l'aereo due piloti nell'equipaggio

Sacha Dalcol nuovo direttore di Gruppo del Corriere del Ticino
LIVE
CANTONE
2 gior
9
68

Sacha Dalcol nuovo direttore di Gruppo del Corriere del Ticino

Sfrecciava come un pazzo a 312 all'ora: record allarmante per un pirata della strada svizzero
LIVE
SVIZZERA/FRANCIA
1 gior
8
37

Sfrecciava come un pazzo a 312 all'ora: record allarmante per un pirata della strada svizzero

«Pensionati o disoccupati»: i frontalieri della vendemmia a 15 franchi l'ora
LIVE
MENDRISIOTTO
1 gior
43
56

«Pensionati o disoccupati»: i frontalieri della vendemmia a 15 franchi l'ora

Aumenteranno di nuovo. Ma di quanto?
LIVE
CASSE MALATI
2 gior
53
143

Aumenteranno di nuovo. Ma di quanto?

Veleno o ignoranza? «Incommentabili leoni da tastiera»
LIVE
SENZA TRUCCO SENZA ING…ARNO
1 gior
38

Veleno o ignoranza? «Incommentabili leoni da tastiera»

Dall'Oktoberfest a precipitare dal pendio è un attimo. Viene recuperato dalla Rega
LIVE
BRISSAGO
1 gior
4
12

Dall'Oktoberfest a precipitare dal pendio è un attimo. Viene recuperato dalla Rega

Il Lago di Costanza sparisce sotto i piedi: «Sembrava la bassa marea»
LIVE
SVIZZERA
1 gior
6
23

Il Lago di Costanza sparisce sotto i piedi: «Sembrava la bassa marea»

Sfiorato un nuovo 11 settembre?
LIVE
MEDIO ORIENTE
19 ore
3
16

Sfiorato un nuovo 11 settembre?

Dopo il «brutale licenziamento» in centinaia chiedono il suo reintegro
LIVE
FRIBURGO
11 ore
8
52

Dopo il «brutale licenziamento» in centinaia chiedono il suo reintegro

Bilaterali III, gli Stati votano il referendum obbligatorio
LIVE
CAMERE FEDERALI
15 ore
27
143

Bilaterali III, gli Stati votano il referendum obbligatorio

Nel negozio in Viale Stazione con il coltello, resterà nel foyer
LIVE
BELLINZONA
2 gior

Nel negozio in Viale Stazione con il coltello, resterà nel foyer

Ma quanto costano le cure dei carcerati ticinesi
LIVE
CANTONE
2 gior

Ma quanto costano le cure dei carcerati ticinesi

Lugano, un disastro
LIVE
HCL
1 gior
20
71

Lugano, un disastro

Il copilota ha ferito il pilota con un coltello, spunta l'ipotesi attentato terroristico
LIVE
MEDIO ORIENTE
22 ore
23
40

Il copilota ha ferito il pilota con un coltello, spunta l'ipotesi attentato terroristico

Un tuffo salato in acqua dolce, l’incursione di Gigi è costata 500 franchi
LIVE
GINEVRA
1 gior
11
102

Un tuffo salato in acqua dolce, l’incursione di Gigi è costata 500 franchi

Sfreccia a 312 km/h sull'A40, patente sequestrata e multa... salata
LIVE
FRANCIA
2 gior
6
34

Sfreccia a 312 km/h sull'A40, patente sequestrata e multa... salata

Non sanno leggere e far di conto. «I risultati ticinesi di PISA 2025 sono preoccupanti»
LIVE
CANTONE
2 gior
22
60

Non sanno leggere e far di conto. «I risultati ticinesi di PISA 2025 sono preoccupanti»

«The Vad Vuc 1, Trump 0»
LIVE
CANTONE
1 gior
7
65

«The Vad Vuc 1, Trump 0»

Le mani d’oro del cioccolato ticinese: tutti i segreti di Mister Buletti
LIVE
PIOTTA
1 gior
2
39

Le mani d’oro del cioccolato ticinese: tutti i segreti di Mister Buletti

Non ne può più di prendersi cura della moglie... così la uccide
LIVE
SVIZZERA
2 gior

Non ne può più di prendersi cura della moglie... così la uccide

Ronaldo lascia il ritiro della nazionale: «A tempo debito spiegherò tutto»
LIVE
CALCIO
14 ore
10
35

Ronaldo lascia il ritiro della nazionale: «A tempo debito spiegherò tutto»

Premi di cassa malati, lo sfogo dei lettori: «Ogni anno le stesse parole»
LIVE
COMMUNITY
1 gior
57
138

Premi di cassa malati, lo sfogo dei lettori: «Ogni anno le stesse parole»

Elvis Merzlikins cambia squadra
LIVE
NHL
2 gior
3
19

Elvis Merzlikins cambia squadra

Alessandro Di Battista: «Mi hanno asportato un tumore, ora devo curarmi»
LIVE
ITALIA
1 gior
13
48

Alessandro Di Battista: «Mi hanno asportato un tumore, ora devo curarmi»

Aumento inferiore alla media: «Segnale incoraggiante»
LIVE
CANTONE
1 gior
112
267

Aumento inferiore alla media: «Segnale incoraggiante»

Soldati prende ufficialmente il posto di Marchesi
LIVE
CANTONE
2 gior
5
45

Soldati prende ufficialmente il posto di Marchesi

In Ticino paghiamo più di tutti: «Tornare nella media nazionale sarà dura»
LIVE
CASSE MALATI
1 gior
37
124

In Ticino paghiamo più di tutti: «Tornare nella media nazionale sarà dura»

ULTIME NOTIZIE TICINO
Rinviato a giudizio il docente di Giubiasco
LIVE
BELLINZONESE
4 min

Rinviato a giudizio il docente di Giubiasco

Locarno, incentivi ai privati contro le isole di calore
LIVE
LOCARNO
11 min

Locarno, incentivi ai privati contro le isole di calore

«Quella della Posta è in realtà una soluzione di ripiego»
LIVE
CHIASSO
1 ora
2

«Quella della Posta è in realtà una soluzione di ripiego»

Atelier Amélie amplia gli orari: arrivano anche i Caffè Riparazione
LIVE
LUGANO
1 ora

Atelier Amélie amplia gli orari: arrivano anche i Caffè Riparazione

Preventivo 2027, i lettori: «A parole tutti d'accordo, poi nessuno taglia»
LIVE
CANTONE
3 ore
14
15

Preventivo 2027, i lettori: «A parole tutti d'accordo, poi nessuno taglia»

Il furgone a noleggio sparisce nel nulla (e anche il cliente)
LIVE
BELLINZONA
3 ore
23
50

Il furgone a noleggio sparisce nel nulla (e anche il cliente)

La coppia di ferro: «Il segreto del nostro amore»
LIVE
CANTONE
3 ore
25

La coppia di ferro: «Il segreto del nostro amore»

«Quello per il 2027 è un preventivo elettorale»
LIVE
CANTONE
14 ore
1
21

«Quello per il 2027 è un preventivo elettorale»

Casa Azul lascia Gordola: il contratto non sarà rinnovato
LIVE
GORDOLA
16 ore
5
24

Casa Azul lascia Gordola: il contratto non sarà rinnovato

L'importanza di essere 18enni
LIVE
PARADISO
16 ore
5

L'importanza di essere 18enni