Assegni familiari e contributi paritetici: risponde una nuova assistente robot
IASmin è un'assistente vocale basata sull’intelligenza artificiale, sviluppato per rispondere alle domande più ricorrenti su assegni familiari, contributi paritetici e settore dei conti individuali.
BELLINZONA - Il Dipartimento della sanità e della socialità (DSS) informa che, a partire da oggi, giovedì 1° ottobre, l’Istituto delle assicurazioni sociali (IAS) mette a disposizione IASmin, una nuova assistente vocale sulle linee telefoniche dei Servizi assegni familiari e contributi paritetici.
IASmin è un robot vocale basato sull’intelligenza artificiale, sviluppato per rispondere alle domande più ricorrenti che riguardano diverse aree di competenza dei due Servizi: gli assegni familiari (0921 821 91 41), i contributi paritetici (091 821 92 45) e il settore dei conti individuali (091 821 92 37). Attraverso un’interazione semplice e immediata, l’assistente vocale accompagna gli utenti nella ricerca delle informazioni di cui necessitano, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, offrendo risposte mirate direttamente al telefono.
L’introduzione di IASmin rappresenta un ulteriore passo nell’impegno del DSS a favore di servizi sempre più accessibili e vicini alle esigenze della popolazione. Il telefono rimane infatti un importante mezzo di comunicazione per molte persone e il nuovo strumento intende valorizzarne l’utilizzo, rendendo più semplice e fluido il contatto con l’Amministrazione cantonale.
Grazie a IASmin, le cittadine e i cittadini potranno ottenere in modo rapido informazioni relative alle richieste più frequenti evitando, quando possibile, di dover attendere in linea per parlare con il personale IAS. Questo permetterà di offrire un primo supporto immediato e di orientare meglio le persone già dal momento del contatto telefonico.
IASmin è stato pensato esclusivamente come uno strumento di aiuto e di accompagnamento. Non sostituisce il personale dei Servizi, che continuerà a garantire la propria consulenza e il proprio supporto per le richieste che necessitano di un approfondimento o di una valutazione specifica.
La nuova assistente vocale consentirà inoltre di indirizzare in modo più efficace le richieste, permettendo ai Servizi dell’IAS di dedicare maggiore attenzione alle situazioni più complesse e a chi necessita di una consulenza personalizzata.
Lo sviluppo di IASmin si inserisce in un percorso di evoluzione dei servizi dell’Istituto delle assicurazioni sociali, con l’obiettivo di sfruttare le nuove tecnologie in modo concreto, responsabile ed utile alla popolazione. L’innovazione, in questo caso, non rappresenta un fine in sé, ma uno strumento per facilitare la relazione tra cittadini e Amministrazione cantonale.
L’avvio presso i Servizi assegni familiari e contributi paritetici costituisce una prima fase del progetto. Sulla base dell’esperienza maturata e delle esigenze dell’utenza, è previsto che IASmin venga progressivamente esteso anche ad altri Servizi dell’IAS.