Assegni familiari e contributi paritetici: risponde una nuova assistente robot

IASmin è un robot vocale basato sull’intelligenza artificiale, sviluppato per rispondere alle domande più ricorrenti che riguardano diverse aree di competenza dei due Servizi: gli assegni familiari (0921 821 91 41), i contributi paritetici (091 821 92 45) e il settore dei conti individuali (091 821 92 37). Attraverso un’interazione semplice e immediata, l’assistente vocale accompagna gli utenti nella ricerca delle informazioni di cui necessitano, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, offrendo risposte mirate direttamente al telefono.