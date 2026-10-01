Bignasco: «No alla sepoltura della piscina». Cittadini contro il progetto del Municipio

Chi invita ad attendere

È proprio questa scelta a essere contestata da alcuni cittadini. I contrari sostengono innanzitutto che non vi sarebbe motivo di procedere ora, prima che sia definita una destinazione futura del comparto. La loro proposta è attendere la realizzazione del nuovo Lido Alpino e affrontare successivamente, con un quadro più chiaro, il destino dell'ex piscina.