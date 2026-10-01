Consigli di classe sulle bocciature, anche Mendrisio sostiene la proposta del SISA

È soprattutto sulla procedura che si concentra la contestazione del SISA. Lo studente interessato dalla decisione, sottolinea il sindacato, è escluso dalla discussione del Consiglio di classe: non può partecipare alla riunione e non dispone neppure della possibilità di intervenire brevemente per esporre il proprio punto di vista sul percorso scolastico o illustrare ai docenti eventuali difficoltà che, secondo il SISA, potrebbero essere più complicate da valutare senza un confronto diretto.