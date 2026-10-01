L’idraulico eroe salva 174 passeggeri: «Ho imparato a pilotare guardando i documentari»

L'idraulico israeliano si è fatto strada fino alla cabina di pilotaggio. «Quando sono entrato, ho visto il terrorista ai comandi», ha raccontato in seguito al primo ministro Benjamin Netanyahu. «L'ho afferrato, l'ho preso per il collo e l'ho tirato fuori». Il copilota è stato quindi immobilizzato da diversi passeggeri. Secondo la moglie di Hayoun, Meital, inizialmente è stato legato con delle cuffie e poi con delle fascette di plastica.

Ma l'emergenza non era finita. Il velivolo continuava a scendere e Hayoun è tornato nella cabina di pilotaggio. «Ho afferrato i comandi e ho tirato», ha raccontato. Ed è qui che entra in scena quanto appreso grazie a un documentario.