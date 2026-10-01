La sicurezza assoluta sugli aerei? Non esiste. «C'è un'accetta in ogni cabina di pilotaggio»
Dopo il presunto attacco con coltello sul volo Flydubai, sorgono domande su come sia potuta avvenire una tale aggressione. L’esperto di aviazione Christian Fehr risponde ai quesiti più importanti
ZURIGO - L'episodio avvenuto a bordo del volo Flydubai - nel quale un copilota avrebbe tentato di uccidere il comandante con un coltello e di prendere il controllo dell’aereo passeggeri - ha suscitato grande clamore. Non è chiaro cosa intendesse fare il copilota: si ipotizza uno schianto intenzionale o un attacco contro Israele. Si riaccende quindi la discussione sul tema della sicurezza a bordo degli aerei.
I colleghi di 20 Minuten hanno intervistato Christian Fehr, esperto internazionale di esami per piloti di linea e istruttore CRM (responsabile della formazione del personale), che per molti anni ha lavorato come pilota e consulente per diverse compagnie aeree, sia svizzere che straniere. Fehr ha spiegato come avvengono i controlli di sicurezza per i piloti e perché, nonostante le numerose precauzioni, non si possa escludere del tutto un caso simile a quello odierno.
Perché il copilota ha potuto portare con sé un coltello?
Ipotizzando che il copilota del volo Flydubai avesse avuto con sé un coltellino svizzero, secondo Fehr non si può escludere che sia riuscito a superare il controllo di sicurezza. Secondo le attuali disposizioni, in aeroporti come quello di Zurigo è consentito portare a bordo un coltellino tascabile con una lama affilata di sei centimetri, che richieda l'utilizzo di entrambe le mani per essere aperta. Questo vale per l'equipaggio, così come per i passeggeri. «Anch’io, come pilota, porto con me un coltellino svizzero. A volte servono semplicemente gli attrezzi», che ha in dotazione, spiega Fehr, «ad esempio per stringere una vite».
Non è possibile garantire al 100% che a bordo ci siano oggetti potenzialmente pericolosi. In prima classe, aggiunge l'esperto, i bicchieri potrebbero essere rotti e usati impropriamente. Persino da una bottiglia se ne può ricavare uno strumento pericoloso. Anche nella cabina di pilotaggio si trovano tali oggetti: «Per le emergenze, nel cockpit è presente un’accetta da pompiere, ad esempio per rompere un vetro in caso di necessità».
I piloti hanno un trattamento privilegiato?
Fondamentalmente, piloti e passeggeri vengono controllati allo stesso modo, dice Fehr. Tuttavia, i piloti, durante le rotazioni con pernottamento, hanno spesso con sé bagagli che normalmente i passeggeri depositerebbero nella stiva. I controlli di sicurezza in aeroporto sono rivolti sia ai passeggeri che agli equipaggi. Tuttavia, secondo Fehr, possono essere più o meno severi a seconda del paese e dell’aeroporto.
Come avvengono i controlli per i piloti?
Al momento dell’assunzione, i futuri piloti devono superare, oltre ai test di idoneità tecnica, anche valutazioni psicologiche e colloqui specialistici, spiega l’esperto. Tuttavia, una valutazione completa di una persona non è possibile: «Non si può vedere dentro le persone. Esse cambiano, anche a causa delle loro situazioni di vita».
Ci sono controlli regolari anche in un secondo momento. Circa ogni sei mesi i piloti vengono sottoposti a una verifica delle competenze di volo da parte di esperti esaminatori e una volta all’anno si svolge il cosiddetto “Route Check” da parte di un comandante aggiuntivo, appositamente designato su un volo regolare. In questa occasione non si valuta solo la padronanza dell’aereo, ma anche il rispetto delle procedure e la collaborazione dell’equipaggio. «Gli esaminatori conoscono spesso personalmente i piloti in molte compagnie aeree e possono accorgersi se qualcuno si comporta in modo anomalo», spiega Fehr.
I piloti di una compagnia si conoscono tra loro?
Può accadere spesso che comandante e copilota non si siano mai incontrati prima di un volo insieme. Gli equipaggi vengono sì formati secondo le procedure standard all’interno della stessa compagnia, ma volutamente non sono sempre composti allo stesso modo, spiega Fehr. In questo modo si vuole evitare che, a causa di troppa familiarità, le già citate procedure standard passino in secondo piano. «Se si vola sempre con la stessa persona, c’è più rischio di affidarsi troppo l’uno all’altro o di prendere scorciatoie». Per questo motivo esiste una routine identica per tutti, sulla quale i piloti vengono addestrati intensamente.
«Anche i piloti sono esseri umani, quindi può succedere che certe combinazioni funzionino meno bene», aggiunge Fehr. Per la gestione dei rapporti interpersonali esistono regolari corsi di gestione del personale di bordo, che includono aspetti psicologici. Se si verificano anomalie, queste vengono registrate come incidente in un sistema di report e analizzate più a fondo. Tali sistemi possono individuare precocemente i rischi. Tuttavia, non esiste la garanzia assoluta contro comportamenti scorretti da parte di singoli individui.