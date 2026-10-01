La sicurezza assoluta sugli aerei? Non esiste. «C'è un'accetta in ogni cabina di pilotaggio»

Perché il copilota ha potuto portare con sé un coltello?

Ipotizzando che il copilota del volo Flydubai avesse avuto con sé un coltellino svizzero, secondo Fehr non si può escludere che sia riuscito a superare il controllo di sicurezza. Secondo le attuali disposizioni, in aeroporti come quello di Zurigo è consentito portare a bordo un coltellino tascabile con una lama affilata di sei centimetri, che richieda l'utilizzo di entrambe le mani per essere aperta. Questo vale per l'equipaggio, così come per i passeggeri. «Anch’io, come pilota, porto con me un coltellino svizzero. A volte servono semplicemente gli attrezzi», che ha in dotazione, spiega Fehr, «ad esempio per stringere una vite».

Non è possibile garantire al 100% che a bordo ci siano oggetti potenzialmente pericolosi. In prima classe, aggiunge l'esperto, i bicchieri potrebbero essere rotti e usati impropriamente. Persino da una bottiglia se ne può ricavare uno strumento pericoloso. Anche nella cabina di pilotaggio si trovano tali oggetti: «Per le emergenze, nel cockpit è presente un’accetta da pompiere, ad esempio per rompere un vetro in caso di necessità».