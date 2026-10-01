L'allarme: le Alpi si stanno sciogliendo. In estate perso il 5,5% di ghiaccio

Le masse di ghiaccio sono arrivate all'estate con uno strato protettivo di neve estremamente sottile, per poi sciogliersi rapidamente a causa delle temperature molto elevate. «Che si verifichi una tale concentrazione di anni estremamente negativi per i ghiacciai è sorprendente», ha detto Huss. Negli ultimi cinque anni, ben quattro sono stati tra quelli con i tassi di fusione più alti dall'inizio delle misurazioni. In questo periodo la perdita di ghiaccio è stata quasi doppia rispetto ai cinque anni precedenti.

Oltre quattro anni d'acqua per la Svizzera

Si sono sciolti 2,5 chilometri cubi di ghiaccio, un volume sufficiente a riempire due volte il Lago di Bienne. Una volta sciolto, questo ghiaccio corrisponde a 2200 miliardi di litri d'acqua. Considerando un consumo medio pro capite in Svizzera di 142 litri al giorno, questa quantità basterebbe a una sola persona per quasi 42 milioni di anni, oppure all'intera popolazione svizzera per circa quattro anni e otto mesi.