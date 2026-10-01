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L'allarme: le Alpi si stanno sciogliendo. In estate perso il 5,5% di ghiaccio

Ghiacciai svizzeri al collasso: mai così poca neve. A rischio acqua ed energia in Svizzera secondo i dati Glamos.
L'allarme: le Alpi si stanno sciogliendo. In estate perso il 5,5% di ghiaccio
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Fonte ATS
elaborata da Redazione
L'allarme: le Alpi si stanno sciogliendo. In estate perso il 5,5% di ghiaccio
Ghiacciai svizzeri al collasso: mai così poca neve. A rischio acqua ed energia in Svizzera secondo i dati Glamos.

BERNA - I ghiacciai svizzeri hanno perso quest'estate un ulteriore 5,5 percento del loro ghiaccio. Negli ultimi cinque anni è così già scomparso quasi un quinto di tutto il ghiaccio nelle Alpi svizzere.

Lo mostrano le misurazioni pubblicate giovedì dalla Rete svizzera di monitoraggio dei ghiacciai Glamos. «È stato un anno estremo per i ghiacciai», ha dichiarato il glaciologo e direttore della rete Matthias Huss all'agenzia di stampa Keystone-SDA. Solo nel 2022 i ghiacciai hanno perso una quota di ghiaccio ancora maggiore. Sulle lingue glaciali, durante l'estate, la riduzione ha raggiunto i 10 metri.

Le masse di ghiaccio sono arrivate all'estate con uno strato protettivo di neve estremamente sottile, per poi sciogliersi rapidamente a causa delle temperature molto elevate. «Che si verifichi una tale concentrazione di anni estremamente negativi per i ghiacciai è sorprendente», ha detto Huss. Negli ultimi cinque anni, ben quattro sono stati tra quelli con i tassi di fusione più alti dall'inizio delle misurazioni. In questo periodo la perdita di ghiaccio è stata quasi doppia rispetto ai cinque anni precedenti.

Oltre quattro anni d'acqua per la Svizzera
Si sono sciolti 2,5 chilometri cubi di ghiaccio, un volume sufficiente a riempire due volte il Lago di Bienne. Una volta sciolto, questo ghiaccio corrisponde a 2200 miliardi di litri d'acqua. Considerando un consumo medio pro capite in Svizzera di 142 litri al giorno, questa quantità basterebbe a una sola persona per quasi 42 milioni di anni, oppure all'intera popolazione svizzera per circa quattro anni e otto mesi.

Secondo i nuovi dati, in Svizzera restano 42,6 chilometri cubi di ghiaccio glaciale. Cinque anni fa erano oltre dieci chilometri cubi in più, mentre venticinque anni fa erano circa trenta chilometri cubi in più. Anche la superficie coperta dal ghiaccio si è drasticamente ridotta: attualmente è di circa 714 chilometri quadrati, circa un terzo in meno rispetto all'inizio del millennio.

Piccoli ghiacciai scompaiono
Molti ghiacciai sono ormai completamente scomparsi a causa del rapido scioglimento. Sulla base delle più recenti valutazioni fotografiche, Glamos cita come esempi il ghiacciaio di Bella-Tola, nel Vallese, e il Griessfiren e il Plattalvafirn, nel Glarnerland. Quanti altri piccoli ghiacciai siano definitivamente scomparsi quest'estate potrà essere stabilito con maggiore precisione solo con il prossimo aggiornamento dell'inventario dei ghiacciai svizzeri, previsto attorno al 2028.

Ma anche alcuni grandi ghiacciai hanno registrato perdite significative. Per l'Allalingletscher, il Claridenfirn, il Grossen Aletschgletscher e il Rhonegletscher, il bilancio di massa nel 2026 è stato il più negativo dall'inizio delle rispettive serie di misurazioni. Per tutti gli altri ghiacciai esaminati, il 2026 è stato l'anno con la seconda maggiore perdita.

Cosa succede quando i ghiacciai scompaiono?
Lo scioglimento dei ghiacciai non è un problema soltanto per il panorama alpino, spiega Huss. Anche l'approvvigionamento idrico ed energetico della Svizzera dipende dai ghiacciai.

Poiché si sono ormai fortemente ridotti, già oggi i ghiacciai forniscono meno acqua di fusione rispetto al passato. Nell'estate torrida del 2003, per esempio, persero il 3,5 percento del loro ghiaccio, ma i 2,6 chilometri cubi sciolti produssero più acqua di fusione rispetto all'attuale anno record, quando si sono sciolti 2,5 chilometri cubi.

È ancora possibile salvare qualcosa?

Alcuni ghiacciai possono ancora essere salvati, afferma Huss. «Con ogni anno così estremo però diventa ancora più difficile», aggiunge il ricercatore. Il tempo per reagire si fa sempre più breve.

Secondo Huss, interventi che agiscono sui sintomi, come la copertura di parti dei ghiacciai con teli tessili chiari, non possono salvare un ghiacciaio dal punto di vista ecologico. Queste misure possono avere senso a livello locale ed economico nelle aree sciistiche, per garantire le piste, ma sono inefficaci per la protezione dei ghiacciai. L'unica leva sostenibile resta una riduzione globale e coerente dei gas serra.

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