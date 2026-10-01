Aggredì bambino: uomo a processo per tentato omicidio

L'attacco: 11 colpi con un'ascia, 3 alla testa

Prima di agire l'uomo avrebbe consumato alcol e preso dei sedativi. Si sarebbe poi recato in cantina per prendere un'ascia da stuccatore, affilata da una parte e simile a un martello sulla parte posteriore. Alle 7.45 circa sarebbe uscito di casa, sapendo che a quell'ora il bambino passava di lì per andare a prendere il bus. L'imputato avrebbe aspettato che il minore gli fosse passato davanti, poi lo avrebbe afferrato e colpito con l'accetta. Lo avrebbe colpito "intenzionalmente alla testa e alla parte superiore del corpo", si legge nell'atto d'accusa. Anche quando il bambino è caduto a terra, avrebbe continuato a colpirlo. In totale, sarebbero stati sferrati almeno undici colpi, tre dei quali alla testa del bambino. Secondo la Procura pubblica, l'aggressione fu esercitata con "impeto e notevole dispendio di forze".