Olimpiadi, navigazione marittima, asilo... e ancora Bilaterali
L'esame del pacchetto, iniziato lunedì agli Stati, si concluderà oggi
BERNA - Riprendono i dibattiti in Parlamento, che anche oggi terrà una seduta pomeridiana in entrambe le Camere.
Al Consiglio nazionale, la giornata si aprirà con l'esame del credito di 8,24 milioni di franchi destinato a sostenere le manifestazioni sportive internazionali che si svolgeranno in Svizzera nel periodo 2027-2029. La Camera si esprimerà in seguito sul contributo federale ai costi delle Olimpiadi invernali del 2038, che dovrebbe ammontare a 200 milioni di franchi.
All'ordine del giorno del Nazionale figura inoltre un progetto di legge che vieta il versamento di indennità di partenza ai quadri dell'Amministrazione federale e delle aziende parastatali. Il divieto non si applicherà alle disdette non imputabili al dipendente, ad esempio quelle legate a una riorganizzazione.
Da parte sua, il Consiglio degli Stati terminerà l'esame dei cosiddetti "Bilaterali III", iniziato lunedì. Oggi i "senatori" dovranno in particolare votare il credito d'impegno per la partecipazione della Svizzera al programma Erasmus+.
La Camera dei cantoni continuerà poi la seduta esaminando la modifica della legge federale sulla navigazione marittima sotto bandiera svizzera. Una delle principali novità prevede che un armatore possa battere bandiera elvetica anche se la società proprietaria ha sede all'estero. L'obiettivo è facilitare l'accesso a modelli di finanziamento moderni, in particolare al leasing e ai finanziamenti bancari da parte di partner stranieri.
I "senatori" terranno quindi una sessione straordinaria dedicata al tema dell'asilo, durante la quale saranno discusse cinque mozioni. Tra queste figura quella di Marco Chiesa (UDC/TI), che chiede di respingere la modifica, da parte dell'UE, delle norme relative all'indennizzo dei lavoratori frontalieri disoccupati.