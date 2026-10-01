Olimpiadi, navigazione marittima, asilo... e ancora Bilaterali

La Camera dei cantoni continuerà poi la seduta esaminando la modifica della legge federale sulla navigazione marittima sotto bandiera svizzera. Una delle principali novità prevede che un armatore possa battere bandiera elvetica anche se la società proprietaria ha sede all'estero. L'obiettivo è facilitare l'accesso a modelli di finanziamento moderni, in particolare al leasing e ai finanziamenti bancari da parte di partner stranieri.