Imposte, il comitato trasversale: «Basta penalizzare le coppie sposate»
Secondo i promotori, l’iniziativa punta a eliminare la disparità nell’imposta federale diretta mantenendo la dichiarazione congiunta per le coppie sposate. La votazione si terrà il 29 novembre.
BERNA - Un comitato trasversale ha presentato giovedì a Berna gli argomenti a sostegno dell'iniziativa «Sì a imposte federali eque anche per le coppie sposate - abolire finalmente la discriminazione del matrimonio!». Secondo i promotori, lo svantaggio fiscale che penalizza le coppie sposate dovrebbe essere eliminato.
L'iniziativa propone, a detta del comitato, una soluzione semplice ed equa. A differenza dell'imposizione individuale già decisa, le coppie sposate continuerebbero a presentare la dichiarazione dei redditi congiunta.
L'articolo costituzionale proposto stabilisce che, a parità di situazione economica, le coppie sposate non debbano pagare un'imposta federale diretta più elevata rispetto a quelle non sposate. L'obiettivo è evitare che il sistema fiscale favorisca determinati modelli di vita.
Per l'attuazione, il Parlamento avrebbe tre anni di tempo. In caso contrario, il Consiglio federale dovrebbe introdurre una soluzione transitoria. In tal caso, per le coppie sposate verrebbe applicato l'importo fiscale più basso tra il calcolo congiunto e quello alternativo. La votazione si terrà il 29 novembre.