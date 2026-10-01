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TURGOVIA

Scontro frontale tra moto e trattore, grave un 17enne

Il giovane motociclista è stato trasportato in ospedale con un elicottero della Rega. Alla guida del mezzo agricolo c'era un altro 17enne.
Scontro frontale tra moto e trattore, grave un 17enne
Polizia cantonale di Turgovia
Fonte Polizia cantonale di Turgovia
elaborata da Redazione
Scontro frontale tra moto e trattore, grave un 17enne
Il giovane motociclista è stato trasportato in ospedale con un elicottero della Rega. Alla guida del mezzo agricolo c'era un altro 17enne.

BERG - Mercoledì, poco dopo le 18.30, un violento scontro frontale tra una moto e un trattore ha provocato il grave ferimento di un 17enne a Berg, nel Canton Turgovia. Soccorso sul posto, il giovane motociclista è stato poi trasportato in ospedale con un elicottero della Rega.

Al volante del trattore c'era un altro 17enne, che stava viaggiando in direzione di Berg. In una lunga curva a destra, all'interno di un tratto boschivo, il mezzo agricolo e la moto si sono scontrati frontalmente. Le cause dell'incidente sono ancora da chiarire.

Il Servizio di Polizia Scientifica della Polizia cantonale turgoviese ha effettuato i rilievi e messo in sicurezza le tracce sul luogo dell'incidente. Dal trattore è inoltre fuoriuscito dell'olio, rendendo necessario l'intervento di un funzionario dell'Ufficio per l'Ambiente.

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