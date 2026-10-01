Un futuro da museo per Palazzo Civico?

Tra due o tre anni l'Amministrazione comunale sarà concentrata nella torre Est del PSE a Cornaredo. In particolare, nel 2028 è previsto il trasloco degli uffici oggi situati al secondo piano di Palazzo Civico. Secondo i mozionanti è quindi opportuno decidere per tempo come utilizzare gli spazi che resteranno liberi, evitando che la necessità di contribuire a finanziare l'affitto della torre Est porti a concederli a un operatore commerciale.

La proposta è di dedicarli alla storia della città nelle sue diverse declinazioni. A sostegno dell'idea vengono citati il valore storico dello stesso Palazzo Civico e l'assenza, nell'attuale offerta espositiva luganese, di un museo storico. L'edificio svolge già in parte una funzione espositiva: ospita opere scultoree, oggetti esposti nei corridoi del primo e del secondo piano e allestimenti periodicamente rinnovati dal Dicastero cultura. I nuovi spazi permetterebbero inoltre, secondo la mozione, di mostrare materiali oggi conservati in archivi e depositi non facilmente accessibili al pubblico.